​​​​​​​فلتان أمني واقتتال بين مرتزقة تركيا في جرابلس

وتتواصل الفوضى والانفلات الأمني والتناحرات والاقتتالات بين المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في المناطق التي تحتلها الأخيرة من الأراضي السورية. ولا يكاد يمر يوم إلا وتتقاتل هذه المجموعات المرتزقة على الأراضي وممتلكات المدنيين التي تنهبها تلك المجموعات المرتزقة.

وفي هذا السياق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مرتزقاً من ما يسمى “الشرطة العسكرية” التي شكلتها تركيا، قتل برصاص مرتزقة من مرتزقة “أحرار الشرقية” التابعة لتركيا أيضاً، يوم أمس في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وعقب ذلك، استقدم الطرفان تعزيزات عسكرية إلى المدينة وسط حالة من التوتر بينهما.

ويوم أمس أيضاً قتل مرتزق من “العمشات” التابع لتركيا وأصيب آخر، جراء إطلاق النار عليهما من قبل مرتزقة حركة “أحرار الشام” وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، على إثر خلافات بين المرتزقة.

(ح)