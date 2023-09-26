​​​​​​​فلسطين تتسلّم أوراق اعتماد أول سفير للسعودية

تسلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية نايف السديري، سفيراً فوق العادة مفوضاً غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً في القدس، على ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أول وفد سعودي يزور الأراضي الفلسطينية منذ 3 عقود.

وقال عباس إن هذه الخطوة "ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

بدوره، قال السفير السعودي عقب اللقاء، "تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس محمود عباس، وتقديم أوراق الاعتماد للسيد الرئيس".

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السعودية "تعمل من أجل جعل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل العرب"، على حد تعبيره.

ويأتي ذلك في وقت قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، إن جهوداً جارية من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

(د ع)