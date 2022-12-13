​​​​​​​فلم كوباني..يعرض في 9 مدن ألمانية ومدينة فرنسية

عرضَ الفلم؛ أمس الاثنين، في قاعة شارع الـ 30 بقاعة روزا لوكسمبورغ في العاصمة الألمانية برلين، وسط حضور المئات.

وسيعرض الفلم في مدن درسدن، كيل، كولن، مانهايم، إيسن، ساربروكن، بوخوم، وليفركوزن في ألمانيا، ومدينة مارسيليا في فرنسا.

ويجسّد الفيلم الأحداث التاريخية لمقاومة كوباني الشهيرة ضد داعش بين عامي 2014 و 2015 والتي تلقت فيها داعش هزيمتها الأولى أثناء تمددها في سوريا والعراق.

الفيلم من إخراج أوزلم ياشار استناداً إلى رواية الكاتبة مديا دوز وعمل على إنتاجه كومين فلم روج آفا وحركة الثقافة والفن(TEV-ÇAND) عام 2021؛ ويصل طول الفيلم إلى ساعتين و30 دقيقة؛ وصوّرت أحداثه في مناطق مختلفة من مقاطعة كوباني التي شهدت معارك حقيقية قبل أعوام ضد داعش.

وعرض الفيلم لأول مرة على شاشة عملاقة خلال 7 أيام متتالية من 20 أيلول حتى 26 أيلول من العام الجاري، في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

كما وعرض الفلم في مدن الرقة، الطبقة، قامشلو، رميلان والحسكة في شمال وشرق سوريا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

(ز س/د)

ANHA