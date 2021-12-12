​​​​​​​فلك ناس أوجا ستكون ضيفة برنامج خاص لوكالة هاوار الليلة

تستمر هجمات الدولة التركية على كردستان دون توقف، حيث استهدفت يوم أمس في ساعات المساء بالطائرات الحربية مبنى مجلس الشعب في ناحية خانصور بشنكال ودمرته كما دمرت مشفى سكينة. وكانت استهدفت أيضاً في 7 كانون الأول سيارة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشنكال مروان بدل مما أدى إلى استشهاد مروان بدل وإصابة اثنين من أبنائه كانا برفقته إصابات بليغة.

في الوقت الذي تزداد فيه هجمات مرتزقة داعش على العراق وباشور كردستان تزيد الدولة التركية أيضاً من هجماتها. يا ترى هل هذه الهجمات المتزامنة تمت من باب المصادفة؟ على ماذا يدل صمت المجتمع الدولي؟ من الذي أعطى الإذن لشن الهجمات؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى حول الموضوع تجاوب عليها نائبة الرئاسة المشتركة لـ HDP فلكناس أوجا الليلة خلال برنامج مباشر خاص لوكالتنا ANHA

يبث البرنامج الخاص الليلة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت روج آفا على موقع وكالة ANHA وحساباتها الرسمية على صفحات الإعلام الإلكتروني.

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