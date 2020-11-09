​​​​​​​فكر القائد مرآةٌ للمرأة وعليها المضي على نهجه

تفرض السلطات التركية العزلة المشددة على القائد أوجلان الذي يقبع في سجن انفرادي منذ عام 1999 إلى يومنا هذا.

وتثير هذه العزلة سخطاً عاماً من قبل الشعب الذي أكّد أن الدولة التركية تخشى من أفكار القائد في إيجاد حلول للمشاكل في الشرق الأوسط بشكل عام وفي تركيا وسوريا بشكل خاص.

حمدية سليمان من أهالي مدينة قامشلو قالت إن الدولة التركية معروفة منذ تاريخها القديم بانتهاكاتها وجرائمها من اعتقالات تعسفية، ونهب، وقتل، وتعذيب، وانتهاك لحقوق جميع المكونات.

أوجلان بكتبه وتوجيهاته أيقظ الشعب كله

وأضافت حمدية " حدثت انتفاضات كثيرة من قبل زعماء الكرد عبر التاريخ ، منها فشلت ومنه مازالت مستمرة، وأُعدم بعض الزعماء وآخرون تم نفيهم وارتُكبت المجازر بحق من قام بالانتفاضات ضد الدولة التركية، والقائد أوجلان ظهر لاستكمال تلك الانتفاضات التي تم قمعها، واليوم ملايين من الشعب يتبعون فكره الذي يعتبر الخلاص من الظلم والعبودية والاضطهاد، لهذا كان اعتقاله وإبعاده عن الشعب".

وأشارت حمدية إلى أن القائد أوجلان جعل من سجنه مدرسة بفكره وكتبه، وازداد قوةً وعزيمةً وإصراراً على إكمال مسيرته، وتؤكد "نحن النساء سنبقى على نهج القائد واستكمال مسيرة المناضلين والمعتقلين في السجون الفاشية التركية".

من جهتها أوضحت المواطنة نافية بطّال أن الشخصية القيادية للقائد عبدالله أوجلان وفكره تقف عائقاً أمام قوى نظام الحداثة الرأسمالية وأصبح محطّ أنظار الجميع واستلهم العديد من الشخصيات والتيارات الفكرية المعاصرة فكره، لذلك رأوه خطرًا فاعتقلوه.

ولفتت نافية إلى أن السلام والأمن وتعدّد اللغات والهويات لم يَرق للدولة التركية، لذا يجب على جميع النساء أن ينتفضن مطالبةً بفك أسر القائد لأن فكره مرآة للمرأة الكردستانية.

القائد وجّهنا نحو المسار الصحيح

وأشارت المواطنة إقليمه حسين إلى أن العزلة التي تفرض على القائد أوجلان ليس على شخصه فحسب، بل على عموم الشعب الكردي، والهدف منها عزل القائد عن الشعب وكسر معنوياته وإرادته.

وأضافت "إنهم لن يتمكنوا من فصلنا عن بعضنا، فالقائد من سجنه أخرج آلاف الكتب والتوجيهات ووجّهنا نحو المسار الصحيح".

إقليمه حسين أنهت حديثها قائلة: "القائد عبدالله أوجلان أصبح فلسفة ومنارةً لدرب كل إنسان حر، ولا سيما للمرأة، لذلك علينا مواصلة النضال على مبادئه".

(س و)

ANHA