​​​​​​​فكر القائد أجلان هو حل لأزمات الشرق الأوسط

وحضرت الندوة مقاتلات وحدات حماية المرأة، وعضوات المجالس وكومينات المرأة بخطوط المدينة وأريافها.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت عضوة في مجلس سوريّا الديمقراطي دلر خليل وقالت: "إن القائد قدّم الكثير على مدى السّنوات السابقة وأكمل مسيرته النضالية وهو في سجن إمرالي، ولأن الدول ترى في أفكاره مشروعاً لحل أزمات الشّرق الأوسط يستمر بفرض العزلة عليه.

كما تطرقت دلر خليل إلى أن الدّول العالميّة والمنّظمات الحقوقيّة لم تتخذ بعد موقفاً جاداً حيال تلك القيُود التعسّفية المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل الدّولة التركيّة، وترفض إلى اليوم، لقاءه بمحاميه وعائلته، لأنها ترى فكره الصخرة التي تقف عائقًا في وجه المخططات التركية.

وبيّنت دلر أن المؤامرة والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان مستمرة منذ 21 عاماً، لذا على النساء توسيع نهج المقاومة.

تلاها عرض سنفزيوني حول ثمرات النّضال التي رسمها القائد للمناضلين والمناضلات إلى حين اعتقاله.

بعد الندوة اجتمعت النسّاء للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل العضوة في إدارة المرأة بالرقة بثنية الشّيخ وجاء في نصه:

"منذ مئات السنين وشعوب الشّرق الأوسط تعاني من جرائم الاحتلال التركي وتطلّعاته الاستعمارية، واستغلاله للشّعوب المضطهدة، وتسيير بعضهم كمرتزقة وعبيد، يحقق من خلالهم غايات وسياسات جغرافية.

حيث اتضحت اليوم، الاعتداءات التركية على أراضينا في شمال وشرق سوريا، وبعد احتلالها لمناطقنا امتدت أهدافها وتطورت إلى احتلال ليبيا، وهذا يدل على أن هناك تطلعات للحكومة التركية بإعادة أمجادها العثمانية، واحتلال الشّرق الأوسط من جديد، وسط صمت دولي عن جرائم الحرب والإبادات الجماعية بحق الشّعوب المضطهدة.

هذه الأعمال الإجرامية تدل على أن هناك أزمة إنسانية كبيرة، لا يمكن تداركها في المراحل المقبلة، فنحن اليوم، شعب وأهالي الرقة نساء ورجالاً وشيوخاً وشبيبة ننادي جميع الدّول والمنظمات الحقوقيّة للوقوف إلى جانبنا، لكي نتدارك حرباً عالمية ثالثة، والتي باتت واضحة وتشكل خطراً كبيراً ليس على دول الشّرق الأوسط فحسب، بل على جميع دول العالم، كما ونشدد نحن أهالي الرقة على الوقوف إلى جانب القائد الأممي عبد الله أوجلان.

نحن النساء في مدينة الرقة نطالب جميع شعوب العالم والدول العالمية والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف صارم وجاد لإيقاف الحكومة التركية عن ممارسة انتهاكاتها لأراضينا، وفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحريره بأسرع وقت ممكن، كما نُعاهد شهداءنا بأننا سنرفع من وتيرة نضالنا ونسير على دربهم حتّى تحقيق النّصر وتحقيق الحرية للقائد عبد الله أوجلان".

(رع- ح ح)

ANHA