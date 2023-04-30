​​​​​​​فخورون بعملهم

يحتفل عموم العمال في العالم في الـ 1 من أيار بيوم العمال العالمي، ومع حلول هذه المناسبة، ولتسليط الضوء على واقع هذا اليوم، وأهميته، وما يحمله من معاني للعمال، وعن أمانيهم، رصدت وكالتنا عدداً من آراء العمال في شمال وشرق سوريا.

العامل حميد الظاهر أشار إلى أن الأول من أيار يوم يخص جميع عمال العالم ويعتبر هذا اليوم عيداً تقديراً وامتناناً لعمال العالم أجمع، وطالب بضرورة النظر من قبل أرباب العمل في تحسين وضعهم المعيشي وتأمين كافة مستلزماتهم الصحية كونهم العمود الفقري للاقتصاد.

أما عبد الرحمن عثمان، وهو عامل في يبع الخضروات في المدينة ذاتها، على ما تُعرف بالبسطة، أوضح عن هذا اليوم أنه يعلم بأن 1 أيار مناسبة وعطلة، لكنه لا يعلم ما أهميته وتاريخه.

وأشاد ماجد محمد، والذي يعمل كعامل في البناء ضمن مهنة نجارة البيتون، بالدور الكبير والهام للعمال والكادحين في المجتمعات، مفتخراً بمهنته وعمله وبشريحته التي تعيش من الكدح.

ويتمنى ماجد محمد، حصولهم على كامل حقوقهم لدى أرباب العمل، وأن يتحسن الوضع المعيشي لكافة العمال، وأن ينظر في تخفيض ساعات عملهم، وأن تقوم المنظمات المعنية باستصدار بطاقات التأمين الصحي والاجتماعي لكافة العاملين والكادحين.

ويعتبر العامل عِناد باكير، من أهالي حي الشيخ مقصود، يوم عيد العمال يوماً مميزاً، وأشار إلى إن هذا اليوم فخرٌ للعمال، وأنه يسعد بهذا اليوم في عمله.

ويتمنى العامل محمد الحسين من مدينة الرقة كجميع عمال العالم أن يراعي أرباب العمل أوضاع العمال وفقاً لما تمرّ به البلاد من عدم استقرار اقتصادي، وتشجيع العمال التعلق بعملهم، والاهتمام بشكل أكبر بشؤون العمال.

(كروب/أ م)

ANHA