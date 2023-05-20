​​​​​​​فحوى لقاء مجلس الشعب في مخمور بالجيش العراقي

التقى وفد من إدارة مخيم مخمور، اليوم، مع قيادة الجيش العراقي، الذي حاول الدخول إلى المخيم بواسطة العشرات من المدرعات والآليات العسكرية، من أجل تسييج المخيم بالأسلاك الشائكة.

وبعد ساعات من الحوار، كشفت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب في مخيم مخمور، فيليز بوداك، أمام الحشد الجماهيري، فحوى اللقاء الذي جمع بين وفد المخيم والجيش العراقي، وفقاً لموقع روج نيوز.

أوضحت فيليز بوداك: "أراد الجيش العراقي تطويق المخيم، بواسطة جنوده، وتجاهل إرادتنا الشعبية، نحن أهالي مخمور لم نسلّم إرادتنا لأي شخص، منذ ما يقرب من 30 عاماً، ولن نفعل ذلك أيضاً، الحكومة العراقية لا تحل أيّاً من مشاكلنا، كما أنها لا تحمي أمننا والآن يريدون تسييج مخيمنا وتطويقه، وكأنه لم تكن هناك غارات جوية على المخيم، وليست هناك أية مشاكل، ولا توجد ضروريات حياتية أيضاً، وأن المشكلة الوحيدة هي وضع الكولبات (نقاط) العسكرية حول المخيم".

لن نسلّمهم إرادتنا وسنقاوم

وأشارت فيليز بوداك إلى فحوى اللقاء وأكدت: "ناقشنا هذا الموضوع لمدة ساعة كاملة، يوضحون أنهم مصرون على تسييج المخيم ووضع الكولبات العسكرية، يدّعون بأن أهالي مخمور يريدون ذلك، قلنا لهم أيضاً، إن الأهالي أصحاب إرادة وموجودون هنا، الأهالي لا يقبلون هذا التطويق أبداً، فهم يناضلون هنا منذ 30 عاماً، على الرغم من كل المناقشات والحوارات، إلا أنهم يصرون على وضع الكولبات العسكرية. نحن، كمجتمع، لن نتراجع خطوة إلى الوراء، كما أننا لن نسلّم إرادتنا لهؤلاء البيشمركة والذين سيأتون ويقفون في تلك الكولبات، الشعب موجود هنا، والقرار يعود للشعب فقط، الشيء الوحيد المتبقي لنا هو مقاومتنا، فإذا تطلّب الأمر سنناضل هنا ليلاً نهاراً، نحن لن نسلّم إرادتنا، لم نسلّم إرادتنا لدولة الاحتلال التركي ولن نسلّمها للحكومة العراقية أيضاً، المقاومة حياة، نحن من سينتصر، كما انتصرت روج آفا وشنكال، ستنتصر مخمور أيضاً".

بعدها ردّد الأهالي شعار" تحيا مقاومة مخمور"، وظل الأهالي مجتمعين في خيم نُصبت للاعتصام في وجه الجيش العراقي.

(أ ب)