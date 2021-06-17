​​​​​​​فاتوش كوكسونغور: الذين استقبلوا المرتزقة على السجاد الأحمر منعوا المطالبين بالسلام

وتحدثت الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي، فاتوش كوكسونغور، لوكالتنا حول فعاليات أبناء الشعب الكردي في أوروبا وموقفهم ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني ومساعي الذهاب إلى جنوب كردستان.

فاتوش كوكسونغور استهلت حديثها بالقول: "إن حكومة جنوب كردستان تستقبل المرتزقة السوريين على السجاد الأحمر ولكنها منعت هيئة "دافعوا عن كردستان" من الخروج من الفندق، كما منعت السياسيين الكرد من الدخول إلى كردستان".

الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي، فاتوش كوكسونغور، تطرقت أيضًا إلى هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، وقالت بهذا الصدد: "الدولة التركية لم تتخذ وحدها القرار بالهجوم على جنوب كردستان؛ بل بدأ الهجوم مباشرة بعد الاجتماع مع بايدين، أي أن الهجوم تم بموافقة حلف الناتو، والرسالة التي يراد إيصالها من هذا الهجوم هو أن هناك العديد من الشعوب التي عاشت على جغرافية ميزوبوتاميا تعرضت للإبادة، واليوم يتعرض الشعب الكردي للإبادة أمام أنظار العالم".

فاتوش كوكسونغور تحدثت أيضًا عن تصريحات وبيانات الحزب الديمقراطي ومساندة قواتها الخاصة لدولة الاحتلال التركية، وقالت: "الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد من خلال تصريحاته أنه مشارك في هذه الهجمات، وليس فقط موافق عليها.

إن الوفد الذي كان يضم سياسيين وبرلمانيين وصحفيين كرد، جاء وكان يرغب بدخول هولير، ولكن تم منعه. وكذلك هيئة السلام المناهضة لخطة الاحتلال التي ترغب الدولة التركية بتنفيذها ضد حركة حرية الشعب الكردي، كانت ترغب بالذهاب إلى جنوب كردستان. ولكن الحزب الديمقراطي فعل كما تفعل الدولة التركية وعمل على إعاقة عمل هذه الهيئة. ومنع العديد من الأشخاص الذين كانوا ضمن الهيئة من الدخول إلى هولير. كما أن القوات الخاصة للحزب الديمقراطي الكردستاني منعت الوفد من الإدلاء ببيان أمام مبنى الأمم المتحدة. هذه الممارسات أظهرت مرة أخرى الوجه الأسود للحزب الديمقراطي الكردستاني"

الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي فاتوش كوكسونغور، أشارت إلى ضرورة النظر إلى هجمات الاحتلال التركي ضد جنوب كردستان كاستمرار للعزلة المفروضة على إمرالي: "الدولة التركية تنفذ مخططًا شاملًا ضد جميع مكتسبات الشعب الكردي. وتشن الهجمات ضد كل مكتسبات كردستان. كما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو أكبر الشركاء مع تركيا في هذه الهجمات. ولا يستطيع أي فرد كردي قبول موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني".

'يفرضون الاستسلام على حركة الحرية'

فاتوش كوكسونغور نوّهت إلى أن خطة الحرب تتم بدعم ومساندة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث يحاولون فرض الاستسلام على حركة حرية كردستان: "زيارة مسرور برزاني إلى بلجيكا، وكذلك تصريحات أردوغان في اجتماع دول حلف الناتو، تؤكد أن حلف الناتو هو الشريك الأكبر للهجمات التي تنفذها تركيا ضد مناطق جنوب كردستان.

إن حركة حرية الشعب الكردي لا تحارب فقط ضد الدولة التركية، بل تقاتل ضد حلف الناتو أيضًا. إنها تحارب من أجل الدفاع عن أرضها".

'الآلاف من الأشخاص يرغبون بالذهاب إلى جنوب كردستان‘

فاتوش كوكسونغور قالت إن أبناء الشعب الكردي الذين يعيشون في أوروبا، اتخذوا موقفًا حازمًا ضد الاحتلال بروح النفير العام، وأضافت "منصة دافعوا عن كردستان، تشكلت من كردستان وصولًا إلى أوروبا، ونحن جزء فعال من هذه المنصة. الآلاف من أبناء الشعب الكردي، وهم أعضاء في أكثر من 490 مجلسًا، راجعوا الهيئة التي كانت ترغب بالذهاب من أوروبا إلى كردستان. وسوف تستمر رحلاتنا إلى جنوب كردستان ومساعينا من أجل إيقاف الحرب".

وأضافت فاتوش كوكسونغور "حكومة جنوب كردستان استقبلت المرتزقة السوريين على سجادة حمراء، ولكنها منعت الكرد المطالبين بالسلام ضد الاحتلال من الخروج من الفندق، كما منعتهم من الإدلاء ببيان أمام مبنى الأمم المتحدة. أعضاء الوفد عبّروا عن مناهضتهم للاحتلال التركي بترديد شعار عاشت كردستان، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمقابل يحاول شرعنة الاحتلال. باسم مؤتمر المجتمع الديمقراطي في أوروبا سوف نواصل نشاطنا في أوروبا وسوف نواصل فضح نهج الخيانة الذي يمثله الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسوف نواصل الخروج إلى الساحات لمناهضة الاحتلال وضد موقف دول الناتو".

(ك)

ANHA