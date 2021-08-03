​​​​​​​فاروق توزو : بفضل قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب تحررت شنكال

استذكر البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة والمئات من أهالي مدينة الحسكة، الذكرى السنوية السابعة لمجزرة شنكال، التي حصلت في 3 من آب 2014، على يد مرتزقة داعش، وذلك من خلال تنظيم تظاهرة.

وحمل المشاركون الذين تجمعوا اليوم عند مفرق قرية برزان الإيزيدية في الحسكة ، صور القائد عبد الله أوجلان وصور لشهداء وضحايا مجزرة شنكال، وأعلام البيت الإيزيدي ووحدات مقاومة شنكال، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها، " الذكرى السنوية السابعة لمجزرة شنكال 3 اب 2014 إدارة شنكال باقية، لا للإبادة العثمانية بحق الإيزيدين، أردوغان وداعش وجهان لعملة واحدة".

وقبل بدء المظاهرة، توقف المشاركون خمسة دقائق صمت، استذكاراً لضحايا مجزرة 3 آب وتلبيةً لنداء الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومن ثم توجهوا صوب البيت الإيزيدي في القرية، مرددين الشعارات التي تندد بالمجزرة والتي تحيي مقاومة أهالي شنكال.

وفور وصول المشاركين للبيت الإيزيدي، ألقت الإدارية في مجلس مقاطعة الحسكة زينب شيتكا، كلمة قالت فيها، أن المجزرة التي حصلت في 3 اب 2014، كانت اتفاقية مبرمة بين الاحتلال التركي ومرتزقة داعش وحكومة العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتابعت زينب حديثها" تخلي الحكومة العراقية و الحزب الديمقراطي الكردستاني عن أهالي شنكال، هو دليل على مشاركتهم في المؤامرة وهم المسؤولون عن هذه المجزرة، فلولا قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب كان مصير شنكال وأهاليها الإبادة".

وأضافت زينب " نحن لن نتخلى عن أهلنا في شنكال وكافة أجزاء كردستان، وقوات الدفاع الشعبي ووحدات الشعب والمرأة سيحمون شعوب كردستان" .

موضحةً في نهاية حديثها، " بأن هدف الاحتلال التركي و مرتزقة داعش من مجزرة شنكال هو إبادة الشعب الكردي، ونحن لن نسمح لاحد بتكرار المجازر بحق شعوبنا وسنتصدى للاحتلال التركي ومرتزقته وبإرادتنا سنرفع وتيرة المقاومة والنضال".

وكما أكد الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة فاروق توزو، بأن الهدف من المجزرة كان إفراغ شنكال وإبادة شعبها، ولكن بفضل قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب تحررت شنكال من مرتزقة داعش.

و انتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بمجزرة شنكال وتحيي المقاومة.

(سـ)

ANHA