نظم اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية خيمة اعتصام في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان وإخراج حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وذلك في دوار آزادي الواقع شمال الناحية.

شارك في الخيمة التي زينت بصور القائد عبد الله أوجلان أهالي الناحية، فيما تضمنت فعاليات خيمة الاعتصام عرض سنفزيون عن حياة القائد عبد الله أوجلان.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات الخيمة لمدة ثلاثة أيام.

ومن جهة أخرى أطلقت حركة الشبيبة الثورية السورية يوم الأحد، فعالية المكتبة الجوالة المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وذلك في إطار حملة "هلموا إلى معركة الحرية" ، ومبادرة "العدالة الدولية من أجل الكرد".

ووصلت المكتبة الجوالة في اليوم الثالث لانطلاقها إلى ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو. واستقبلت من قبل أهالي الناحية وريفها. وجابت السوق المركزي للناحية، وهناك توافد الأهالي من أجل التوقيع على الحملة المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان وعبروا عن دعمهم للحملة.

وبدورهم قدم أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية كتب ومجلدات القائد أوجلان إلى الأهالي، هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات المكتبة الجولة بالتوجه صباح غد إلى ناحية جل آغا وكركي لكي.

(ر ر/آ)

ANHA