​​​​​​​فعالية طلابية في الذكرى السنوية لبدء الهجمات على عفرين

و اجتمع طلبة جامعة روج آفا، وأعضاء وعضوات حركة الطلبة الديمقراطيين، أمام دوار عفرين، شرقي مدينة قامشلو للمشاركة في الفعالية.

و بدأت الفعالية، بإيقاد الشموع من قبل طلبة جامعة روج آفا، وأعضاء وعضوات حركة الطلبة الديمقراطيين، تلاها قراءة بيان أصدره الطلبة بهذا الصدد، قرئ من قبل الإدارية في حركة الطلبة الديمقراطيين، أمورة دلخاز.

واستنكر البيان الاحتلال التركي لعفرين، كما أشاد بمقاومة المقاتلين وأهالي عفرين ضد الهجمات لمدة 58 يوماً.

وعاهدت حركة الطلبة الديمقراطيين في بيانها على مواصلة النضال حتى تحرير عفرين.

وانتهت الفعالية بترديد شعارات "تحيا مقاومة عفرين، لا حياة من دون القائد ، وبالروح بالدم نفديك يا عفرين".

(كروب/ك)

ANHA