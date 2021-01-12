​​​​​​​فعالية ثقافية تعيد إحياء تراث مدينة هجين في ريف دير الزور

أقام مركز الثقافة والآثار في الإدارة المدنية في دير الزور، اليوم، فعالية جمعت عددًا من شعراء ووجهاء المنطقة، بمشاركة عدد من النساء وعدد من الأهالي في مدينة هجين، وذلك في خيمة من التراث القديم نُصبت لهذه الغاية.

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بين شيوخ ووجهاء العشائر، بالإضافة إلى بعض الشعراء المخضرمين، من أجل إحياء تراث وتاريخ المنطقة وتعريف المناطق الأخرى بثقافتهم الأساسية.

كما قدّمت فرقة الثقافة والآثار أغانٍ شعبية متنوعة من تراث المنطقة إضافة إلى تقديم القهوة العربية والتمر للضيوف المشاركين.

ومن المقرر أن تقام فعاليات ثقافية مماثلة بهدف التعريف بتراث المنطقة وثقافتها.

(ف ع/ك)

ANHA