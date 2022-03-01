​​​​​​​فعالية ثقافية في الشهباء لإحياء تراث وثقافة إقليم عفرين

أقام مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين فعالية ثقافية تحت شعار "تراثنا هويتنا... تراثنا وجودنا"، وذلك في صالة ميتان الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

حضر الفعالية المئات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية وممثلي الأحزاب السياسية لإقليم عفرين.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعده تحدثت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، كلي جعفر، عن أهمية التراث والثقافة واحترام ثقافات جميع المكونات.

وأضافت أنه رغم التهجير القسري لأهالي مقاطعة عفرين من قبل الاحتلال التركي، إلا أنهم تمسكوا بتراثهم الشعبي ولم يتخلوا عن تاريخهم ومبادئهم وأخلاقهم.

وتضمنت الفعالية عرض مجموعة من الأدوات التراثية التي تمثل تراث وثقافة مقاطعتي عفرين والشهباء، بالإضافة إلى إعداد وجبات طعام شعبية.

كما قدمت حركتي الثقافة والفن لمقاطعتي عفرين والشهباء عرض للأزياء من التراث العفريني وتراث الشهباء. بالإضافة إلى تقديم فقرات من الرقص الفلكلوري قدمته فرقة الرقص كفنا شوبي.

وتخللت الفعالية أيضاً تقديم عرض مسرحي من قبل اتحاد مثقفي عفرين تمحور حول حياة أهالي عفرين في القرى وتمسكهم بتراثهم وعاداتهم. وأيضاً فقرات غنائية منوعة قدمتها فرقة آواز الشهباء.

(ك)

ANHA