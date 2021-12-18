​​​​​​​فعالية تضامنية مع أوجلان ضمن مؤتمر مقاولي شمال وشرق سوريا

وعقد، اليوم، المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد المقاولين لشمال وشرق سوريا، تحت شعار، "المقاولة فن وجمالية عمرانية وأخلاق"، بهدف مناقشة أعمال اتحادات المقاولين في مناطق شمال وشرق سوريا، انتهى بالتوصل إلى جسم تنظيمي جامع أطلق عليه اسم "اتحاد المقاولين لشمال وشرق سوريا".

وخلال المؤتمر، رفع المشاركون، صور القائد عبد الله أوجلان، مرددين الشعارات والهتافات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي، والتي تنادي بحريته جسدياً.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

ويشار إلى أن السلطات التركية كانت قد فرضت في الـ 29 من تشرين الثاني المنصرم، عقوبات جديدة بحق القائد عبد الله أوجلان، تقضي بمنع لقائه مع المحامين لمدة 6 أشهر أخرى، اعتباراً من 12 تشرين الأول الماضي، ومنعه من لقاء العائلة لمدة 3 أشهر اعتباراً من 18 آب الماضي.

(بـ ر/ أ م)

ANHA