نظم مركز الثقافة والفن في مدينة منبج وريفها الاحتفالية ظهر اليوم، إذ كان من المفترض إقامتها يوم الـ20 من الشهر الفائت حيث اليوم العالمي للطفل، ولكن الاحتفالية لم تنظم حينها بسبب التقيد بالتدابير المتخذة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحضر الفعالية العشرات من أهالي مدينة منبج واعضاء مؤسسات الادارة المدنية الديمقراطية وذلك في صالة لجنة الثقافة والفن شرق المدينة.

وألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج نزيفة خلو كلمة قالت فيها "هذا اليوم مميز لأطفالنا, ونحن كإدارة مدنية ندعم مثل هذه الفعاليات لأننا مؤمنين أن اطفالنا هم جيل المستقبل والركيزة الأساسية التي نعتمد عليها".

كما ألقت الناطقة الرسمية باسم مجلس المرأة في منبج ابتسام عبد القادر كلمة شكرت فيها لجنة الثقافة والفن لإقامة فعالية خاصة لأطفال منبج بهدف زرع البسمة والفرحة على وجوههم, وقالت بأن الأطفال بحاجة للدعم توجيه مواهبهم وطاقاتهم إلى شيء مفيد, لأن "أطفال اليوم هم رجال المستقبل".

وقدمت فقرات أدبية وفنية، إذ قدمت كل من الطفلة شام شريف العابو وسراج الدين العابو فقرة شعرية, وقدمت فرقة الشهيد بوطان تركماني للدبكة الشعبية عرضا فنيا, إضافة إلى تقديم عرض مسرحي بعنوان "الصحة والنظافة".

كما قدمت فرقة الشهيدة هفرين خلف للأغاني الشعبية عرضا أيضا, وجرى افتتاح معرض لرسومات أطفال عوائل الشهداء.

واختتمت الفعالية بتقديم الجوائز للأطفال المشاركين في الاحتفالية لتشجيعهم على تنمية مواهبهم.

(كروب/ج)

ANHA