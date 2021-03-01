​​​​​​​فعالية في روما لدعم ثورة روج آفا ومقاومتها

تستمر الفعاليات الداعمة لثورة روج آفا في أرجاء العالم، حيث ترى شعوب العالم أن ثورة روج آفا هي ثورة مدافعة عن الإنسانية، وخاصة بعد الانتصارات التي حققتها شعوب المنطقة ضد مرتزقة داعش الذي يهدد العالم بأسره.

وفي هذا السياق، نظم كردستانيون وإيطاليون، في العاصمة الإيطالية روما، فعالية لدعم ثورة روج آفا، ومقاومتها.

الفعالية نظمت في مركز آرارات للثقافة الكردية بروما، بمبادرة من لجنة إعادة التأهيل الكردية واللجنة الكردية في روما.

وخلال الفعالية قام المشاركون ببيع منتجاتهم الزراعية، والتبرع بواردتها لروج آفا.

كما حيّا المشاركون في الفعالية المقاومةَ التاريخية التي أبدتها قوات الدفاع الشعبي في منطقة غاري، خلال الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي على المنطقة في الـ 10 من شباط الماضي.

(د ج)