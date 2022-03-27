​​​​​​​فعالية في الشهباء بمناسبة اليوم العالمي للمسرح

بحلول الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد الشهيد يكتا هركور وبمناسبة اليوم العالمي للمسرح، تجمع العشرات من أهالي إقليم عفرين وأعضاء المؤسسات المدنية في صالة ميتان الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها عرض مسرحية من قبل عائلة الدمى (رندو) والتي حملت اسم "وصية الأب"، وتمحورت حول ضرورة التلاحم بين الأخوة لصد المؤامرات والتكاتف في إنجاز العمل.

وبعدها تم عرض سنفزيون عن حياة الشهيد يكتا هركول لمدة 15 دقيقة، والذي تناول حياة الشهيد يكتا وانخراطه في العمل المسرحي وإعطاء المسرح والممثلين طابع المسرح الثوري، ومشاركته في العديد من العروض المسرحية في جبال كردستان ومدينة حلب، وصولاً لقيامه بفعالية فدائية في وسط ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب رفضاً لإنكار الهوية والثقافة الكردية.

لتقدم بعدها فرقة مركز جميل هورو للثقافة والفن لمدينة حلب عرضاً مسرحياً طويلاً بعنوان المعلق، والذي تدور أحداثه حول شخص عالق في المصعد لمدة ستة أشهر وأصبح كفأر تجارب بيد الأطباء وتمسكه بأمل وصول بعثات من الخارج لتقييم وضعه وإخراجه من هناك، إلا أن تلك البعثة لم تخرجه، ليعتمد على نفسه ويخرج فيما بعد.

وانتهت الفعالية بترديد الحضور شعارات تحيي مقاومة العصر وتمجد الشهداء.

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ANHA