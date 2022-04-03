​​​​​​​فعالية فنية لجرحى الحرب في الشهباء بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

وبمناسبة حلول يوم ميلاد القائد، نظمت هيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين فعالية فنية لجرحى الحرب وذلك في صالة مؤتمر ستار الواقعة في الجهة الجنوبية لناحية الأحداث.

وتجمع العشرات من جرحى الحرب وأعضاء المؤسسات والاتحادات المدنية في الصالة التي زينت بصور شهداء مقاومة العصر بمرحلتها الأولى والثانية.

وبدأت الفعالية بوقوف الحضور دقيقة صمت، تلاها إلقاء الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين حنان سيدو كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: "يصادف يوم غد يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، القائد الذي أنار درب الشعوب المضطهدة ومنها الشعب الكردي الذي حيكت عليه الآلاف من الاتفاقيات الجائرة".

وتابع حنان سيدو حديثه" القائد أوجلان عرف جرحى الحرب بالشهداء الأحياء، الذين ضحوا بقطعة من جسدهم في سبيل وطنهم وتحريره، ولا يترددون ثانية في فداء الوطن من جديد".

وأكد سيدو في ختام حديثه على أنه بروح المقاومة التي يبديها أهالي عفرين في المخيمات والبيوت شبه المدمرة ستتحرر عفرين وتعود لأهلها.

وبعدها عرض فلم وثاقي قصير لمدة 20 دقيقة عن حياة جرحى الحرب في عفرين قبل الاحتلال ودورهم في بناء المجتمع رغم إعاقتهم الجسدية.

من ثم قدم الفنان جهاد سليمان بعض الأغاني الثورية والتراثية، لتقدم بعدها الفرقة الخاصة بجرحى الحرب والتي تحمل اسم كروب فيندار بعض الأغاني الثورية وسط عقد حلقات الدبكة.

لتقدم بعدها فرقة الهلال الذهبي للرقص بعض الرقصات الفلكلورية، ليؤدي بعدها الفنان حنان سيدو موالاً عن عفرين وطبيعتها الخلابة.

وبعدها قدمت فرقة الشهيدة هيفا للغناء والتابعة للهلال الذهبي الأغاني وسط توزيع الهدايا على جرحى الحرب وعقد حلقات الدبكة.

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ANHA