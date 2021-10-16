​​​​​​​فعالية داعمة ومطالبة بحرية القائد أوجلان خلال مؤتمر الكادحين لشمال وشرق سوريا

ويُعقد، منذ صباح اليوم في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، المؤتمر الأول للكادحين في شمال وشرق سوريا، برعاية حركة المجتمع الديمقراطي؛ لتنسيق العمل بين الاتحادات في مدن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتوصل إلى اتحاد عام للكادحين في شمال وشرق سوريا.

وتخلل المؤتمر المنعقد رفع المشاركين فيه صور القائد عبد الله أوجلان، بعد انتهاء اللجنة التحضيرية من قراءة التقارير السنوية للاتحادات، في إشارة منهم إلى دعمهم لمقاومة القائد أوجلان، ودعمهم للحملات المطلقة لتحرير القائد جسدياً.

ويشارك في المؤتمر الأول للكادحين في شمال وشرق سوريا أكثر من 500 مندوب وممثلين عن اتحادات الكادحين والعمال في مدن شمال وشرق سوريا، إلى جانب مسؤولين في الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني.

هذا وتستمر أعمال المؤتمر بمناقشة المعوقات التي تواجه اتحادات الكادحين في مدن شمال وشرق سوريا، وكيفية إزالة هذه المعوقات، ودعم الكادحين، وصون حقوقهم.

(أ م)

ANHA