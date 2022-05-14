​​​​​​​فعالية داعمة لمقاومة قوات الدفاع الشعبي في الحسكة

وجاء ذلك خلال مسيرة بالسيارات في مدينة الحسكة، نُظمت اليوم، من قبل منظمات منضوية تحت سقف حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، تأكيداً على استمرار دعمها ومساندتها لمقاومة قوات الدفاع الشعبي.

وانطلقت المسيرة من دوار سينالكو في حي تل حجر وسط المدينة، بعد تجمّع أكثر من 100 سيارة، رفعت عليها صور القائد أوجلان، وأعلام حزب العمال الكردستاني PKK، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، وأعلام اتحاد السائقين.

وتجول موكب السيارات في أرجاء مدينة الحسكة، مع التوقف في الساحات العامة، وترديد الشعارات التي تحيي القائد أوجلان، ومقاومة قوات الدفاع الشعبي "يحيا القائد آبو"، "تحيا الكريلا"، "تحيا مقاومة زاب"، "تحيا مقاومة آفاشين"، لتعود مرة أخرى إلى نقطة انطلاقها.

وأكد الإداري في اتحاد الشبيبة الكادحة، هوكر محمد، أن فعالياتهم في سياق التأكيد على استمرار دعمهم ومساندتهم لمقاومة قوات الدفاع الشعبي، والمنددة بهجمات دولة الاحتلال التركي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK على مناطق الدفاع المشروع.

وتستمر دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشن هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع بباشور "جنوب كردستان" منذ الـ 17 من نيسان الماضي، مع استمرار هجماتها على شمال وشرق سوريا.

(بـ ر/ أم)

ANHA