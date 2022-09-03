​​​​​​​فعالية الاعتصام تدخل يومها 23 والمشاركون يؤكدون وقوفهم إلى جانب مقاتليهم

وتنظم قوات حماية المجتمع– المرأة ومؤتمر ستار فعالية اعتصام للتنديد بالصمت الدولي حيال هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والمطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة.

الفعالية التي بدأت في 12 آب المنصرم، أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مدينة قامشلو تستمر في يومها 23.

وفي اليوم 23 لفعالية الاعتصام، شارك أعضاء قوات حماية المجتمع في ناحية الدرباسية في الفعالية بالإضافة إلى العشرات من أهالي مدينة قامشلو.

عضوة قوات حماية المجتمع في الدرباسية رجاء محمد، تحدثت خلال الفعالية وقالت: "الدولة التركي تشن هجمات على شمال وشرق سوريا بشكل يومي، وتستهدف الشعب الكردي بشكل خاص. ولكننا سوف نقاوم حتى النهاية. إننا نندد بهذه الهجمات. دولة الاحتلال التركي تقتل يومياً نساءنا وأطفالنا، وتهدف من خلال هذه الهجمات إلى إعادة أطماع الإمبراطورية العثمانية وكذلك إعادة إحياء مرتزقة داعش. الأمم المتحدة ودول العالم التي تدعي حماية حقوق الإنسان تساند الدولة التركية. ونحن بدورنا سوف نواصل المقاومة ونقف إلى جانب قواتنا ومقاتلينا".

كما ألقى عضو قوات حماية المجتمع في ناحية الدرباسية عماد برو، كلمة خلال الاعتصام قال فيها: "يجب على الشعب الكردي أن يعيش بكرامة. الدولة التركية المحتلة والتي هي عضو في حلف الناتو، تعيش انهياراً اقتصادياً، لذلك فإنها تشن يومياً هجمات على شمال وشرق سوريا، ولكننا سوف نتصدى لهجمات الاحتلال ونصعّد المقاومة بروح حرب الشعب الثورية".

(ك)

ANHA