​​​​​​​فعالية الاعتصام دخلت يومها الـ 26: تكاتف جميع المكونات ضمان تحقيق النصر

تستمر فعالية الاعتصام أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مدينة قامشلو في يومها الـ 26. ونظمت الفعالية من قبل قوات حماية المجتمع – المرأة للتنديد بالصمت الدولي حيال هجمات دولة الاحتلال التركية على المنطقة، والمطالبة بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

في اليوم الـ 26 للفعالية استلم أعضاء قوات الحماية المجتمع في ناحية جل آغا مناوبة الاعتصام، كما شارك العشرات من أهالي مدينة قامشلو في الفعالية.

عضو قوات حماية المجتمع ميلاد علي آكوب تحدث خلال الفعالية وقال: "الدولة التركية ترتكب المجازر بشكل يومي في مناطق شمال وشرق سوريا، واستهدفت العشرات من أطفالنا ونسائنا. الدولة التركية تستهدف أطفالنا ونسائنا عبر جواسيسها".

كما أشار آكوب إلى الصمت الدولي حيال هجمات دولة الاحتلال التركية، وقال إن الأمم المتحدة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنها تلتزم الصمت حيال الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركية.

ميلاد علي آكوب ناشد في ختام كلمته جميع مكونات المنطقة بالتكاتف، وقال: "من أجل ضمان النصر، وتحقيق أهداف الشهداء، يجب على جميع المكونات أن تتكاتف، وتكشف عن عملاء وجواسيس الاحتلال التركي في المنطقة، والالتفاف حول مقاتليهم".

(ك)

ANHA