​​​​​​​فعالية اعتصام في ساحة الشهداء وسط بيروت تشجب جرائم تركيا وتندد بالعنف ضد المرأة

الفعالية، نظمت من قبل مؤتمر ستار في لبنان بمشاركة رابطة جين ورابطة نوروز الثقافية والاجتماعية ومجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان ومنظمات من المجتمع المدني اللبناني وتنظيمات نسائية وناشطات وحقوقيات، وحضرها العشرات من أبناء الجالية الكردية.

وفي ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بدأ الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

قرأ بعدها عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مصطفى عابدين بياناً، باسم المجلس والجالية الكردية في لبنان، وخلاله استنكروا هجمات الاحتلال، وطالبوا بتدخل المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة والقيام بواجبها الإنساني تجاه جرائم تركيا.

تلا ذلك قراءة بيان مشترك لمؤتمر ستار ورابطة جين ورابطة نوروز الثقافية الاجتماعية ، قرأته عضوة مؤتمر ستار لافا بكر وجاء فيه الحديث عن الازدياد الملفت لأعمال العنف بحق المرأة وقال:" قبل فترة اغتيلت المرأة المناضلة والأكاديمية ناكهان أكارسال وقتلت الشابة الكردية جينا أميني على إثر ذلك دوى شعار jin jiyan azadi ".

تلا ذلك قراءة بيان تحالف ندى قرأته العضوة في التحالف نور أحمد وذكر فيه :" تحل علينا مناسبة مناهضة العنف ضد المرأة ونحن ما نزال نشهد تصعيداً لافتاً وغير مسبوق للعنف ضد النساء في أصقاع الأرض" وأكدت "وقوفهم إلى جانب ثورة المرأة في إيران ودعمهن لحملة أنا الحياة ".

ومن جانبها ألقت الباحثة والأكاديمية السياسية الدكتورة منى فياض كلمة، استنكرت فيها هجمات الاحتلال التركي واستهدافه للمواطنين في روج آفا، وأشادت بثورة المرأة ودورها في تمكين المرأة في كافة المجالات.

في حين تابعت الأستاذة وسفيرة السلام وعضوة جمعية المرأة الخيرية الفلسطينية في حديثها شجب الجرائم التركية ودعت للانتفاض ضدها.

لتستمر الفعالية بقراءة بيان مبادرة" مناهضة الاحتلال وإبادة النساء" من قبل عضوة المبادرة إيمان فيتح والذي دعا لمجابهة الاحتلال والوقوف أمام العنف الممارس بحق النساء.

لتختتم الفعالية بتعالي شعار jin jiyan azadi و" الموت للفاشية والإرهابي أردوغان".

(سـ)