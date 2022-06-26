​​​​​​​فعاليات ونشاطات متنوعة لتنظيمات نسائية في إقليم الفرات

افتتح معرض الأشغال اليدوية في مقر وقف المرأة الحرة بمدينة كوباني، بحضور عشرات النساء من مدينة كوباني، عرضت فيها لوحات فنية وأشكال يدوية، بهدف التشجيع على إعادة تدوير الأشياء المستخدمة وصنع أشكال فنية منها.

المسؤولة عن تنظيم المعرض ريم أحمد، قالت لوكالتنا: "إننا نسعى إلى الاستفادة من كل شيء، ولهذا هدفنا من هذا المعرض أن نثبت للمجتمع بأن كل شيء في الحياة يمكن الاستفادة منه، فبدلاً من رمي الأشياء المستعملة يمكن تحويلها إلى لوحات فنية".

من جانبه، نظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات فعالية رياضية تحت شعار "لا للخيانة والاحتلال هلموا بنا لحرب الحرية" في ملعب "الصداقة النرويجية وكوباني" تضمنت عروضاً رياضة متنوعة، انتهت بتوزيع الميداليات على الفائزات.

(ن ك/ي م)

ANHA