​​​​​​​فعاليات ونشاطات مختلفة في الطبقة ومنبج بمناسبة 8 آذار

في إطار استمرار فعاليات الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، التي أطلقت من قبل منصة الفعاليات المشتركة في 28 شباط الفائت، تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة"، شهدت اليوم مدينتي الطبقة ومنبج فعاليات ونشاطات مختلفة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف في 8 آذار من كل عام.

حيث نظم مكتب تجمع نساء زنوبيا في مدينة الطبقة، محاضرة تعريفية بيوم 8 آذار، في مركز الثقافة والفن بالمدينة، حضرها العشرات من أمهات الشهداء وأمهات السلام، والنساء في المؤسسات العسكرية والمدنية، والأحزاب السياسية.

المحاضرة التي ألقيت من قبل الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، سميرة الحنش، ركزت على التعريف باليوم العالمي للمرأة، ومراحل تطور نضال المرأة، وقالت: "إن إعلان 8 آذار يوماً للنضال، كان ذلك بسبب نضال النساء من أجل الحرية والعدالة، وفي التاريخ نفسه من العام 1908وفي الذكرى الخمسين لنضال عمال النسيج في نيويورك، عادت الآلاف من عاملات النسيج بالإضراب والتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لتحسين ظروف عملهن".

ولفتت المحاضرة إلى أن عام 2023 سيكون عاماً للنضال وللحرية، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله اوجلان، وعام إنهاء الحرب وإبادة النساء، عبر تعزيز نضال النساء في شمال وشرق سوريا على مختلف الصعد.

وتضمنت المحاضرة عرض سنفزيون، تناول تاريخ نضال المرأة وأبرز المُحطات التي عاشتها حتى حققت ما حققته من مكتسبات.

وفي منبج، نظم اتحاد المرأة الشابة سلسلة نشاطات رياضية، في ملعب ٤ نيسان وسط المدينة، حضرها المئات من أهالي المدينة ومؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها.

بدأت الفعالية بإلقاء الرئيسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة، سارة إبراهيم، كلمة قالت فيها "رغم الانكسارات التي لحقت بالمرأة من قبل الدول الرأسمالية والهيمنة الذكورية منذ خمسة آلاف سنة والحروب بكل أشكالها، إلا إننا نراها اليوم تحاول النهوض من جديد، وهذا ما يتضح في مقاومة المرأة في شمال وشرق سوريا".

وتطرقت إلى دور المرأة في شمال وشرق سوريا، قائلةً: "هي ليست أماً وأختاً وربة منزل فقط فهي مقاتلة حملت السلاح في الجبهات، وسياسية ذو دور بارز، فربيع المرأة في شمال وشرق سوريا بدأ يزهر من جديد عبر تضحياتها الكثيرة من أمثال الشهيدة آرين ميركان وساكينة جانسيز والكثيرات مثلهما".

وبدأت الأنشطة الرياضية بمباراة ودية لكرة القدم بين فريق شابات نادي عمال الرقة، وفريق شابات منبج، تلاها مسابقة في لعبة الشطرنج، ومسابقة جري، ومباراة كرة الطاولة جمعت فريق شابات منبج مع فريق شابات كوباني.

وانتهت الفعاليات بتكريم اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها، الفرق المشاركة وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية وسط هتافات وترديد شعار "عاشت مقاومة المرأة الحرة".

(كروب/ي م)

ANHA