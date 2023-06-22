​​​​​​​فعاليات نسائية ومجتمعية: الاحتلال التركي يستهدف المرأة لكسر إرادتها الحرة

استهدفت مسيّرة تابعة لجيش لاحتلال التركي أول أمس، الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما، ما أدى إلى استشهادهم وإصابة الرئيس المشترك للمجلس كابي شمعون، الأمر الذي لاقى ردود فعل منددة بهذه الهجمات.

تل كوجر

أدلى مؤتمر ستار في ناحية تل كوجر ببيان أمام مركزه وسط الناحية؛ تنديداً بهجوم الاحتلال التركي الذي استهدف الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما.

قرئ البيان من قبل عضوة لجنة العدالة في مؤتمر ستار، علا حمود مفلح.

أكد البيان أن هجمات الاحتلال التركي البربري الذي استهدف الإداريين في مجلس مقاطعة قامشلو دليل على مواصلته نهجه العدائي لثورة الشعوب ومشروعها الديمقراطي، في شخص المرأة وكسر إرادتها الحرة المناضلة في سبيل حرية شعبها".

شدد البيان "على تركيا أن تدرك أننا بالإصرار الذي استمددناه من شهيداتنا الرياديات سنُفرغ مخططاتها من أهدافها".

الرقة

من جهته، أدلى مكتب المرأة في منظمات المجتمع المدني، ببيان إلى الرأي العام، بحضور عشرات النساء وعضوات المكتب والمؤسسات المدنية في الرقة.

وجّه البيان الذي قرأته عضوة المكتب، فاطمة الأحمد، تحية تقدير واحترام إلى كل من حمل راية السلام، وقال: "كفى قتلاً، كفى صمتاً، كفى قتلاً للمرأة التي تدافع عن أرضها وشعبها وقضيتها".

وأضاف: "لقد أصبحت المرأة الهدف الأساسي لطيران دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بالأمس هفرين وبعدها زهرة، واليوم الشهيدة يسرى درويش ورفيقاتها، ليعيد التاريخ نفسه مع جرائم الفاشية التركية".

أدان البيان الاعتداءات المتكررة من قبل الفاشية التركية، وأفاد بأنه وبعد فشل "الفاشية التركية في التأثير على ذهنية المرأة وفكرها، لجأت إلى الاعتداءات المباشرة على النساء والأطفال، واتباع سياسة الحرب الخاصة وخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد"، وقال "ما حصل مؤخراً من استهداف للنساء ما زادنا إلا وعياً للمؤامرة والفتنة، لاستكمال مسيرة النضال والكفاح".

ودعا المنظمات الإنسانية والحقوقية المعنية بحقوق المرأة إلى وضع حد لهذه الممارسات غير الإنسانية وغير الأخلاقية والعمل على إيجاد حل للأزمة السورية.

تل حميس

من جانبه، أدلى مجلس ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو ببيان، بحضور أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، وذلك أمام مبنى مؤتمر ستار وسط الناحية.

قرئ البيان من قبل عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل حميس، عذاري الفيحان.

وأكد البيان أن "سياسة دولة الاحتلال التركي باتت مكشوفة وواضحة هدفها ضرب مشروع الإدارة الذاتية، التي تقوم على خدمة المكونات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

تابع البيان "تصعيد الاحتلال التركي من وتيرة هجماته على شمال وشرق سوريا جاء بعد إعلان الإدارة الذاتية البدء بمحاكمة مرتزقة داعش المحتجزين لديها، وهو ما لا ترغب به راعية الإرهاب، دولة الاحتلال التركي، كي لا تظهر الحقائق الخفية وراء دعمها لداعش في المنطقة".

شدد البيان على ضرورة رفع وتيرة النضال والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المنطقة، حتى تحقيق النصر وتحرير كافة المناطق المحتلة".

(كروب/ ف)

ANHA