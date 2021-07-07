​​​​​​​فعاليات متنوعة تُطالب بالتكاتف أمام الجرائم التي ترتكب بحق النساء

جل آغا

خرج العشرات من مكونات ناحية جل آغا وتل براك في مسيرتين منددتين بمقتل الفتاة القاصر عيدة الحمودي والطفلة آية محمد الخليف.

انطلقت المظاهرة من دوار ساحة البلدة التابعة للناحية، رفعت فيها أعلام مؤتمر ستار ويافطات كتب عليها "المرأة هي الحياة", "لا تقتلوا الحياة" ، "لا لقتل النساء لا للعنف ضد المرأة ".

وجابوا السوق المركزي مطالبين بمحاسبة مرتكبي الجرائم والعنف بحق النساء للتتوقف المسيرة في ساحة الكراج المركزي شمال الناحية.

وهناك ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل العضوة دنيا إسماعيل وأشارت إلى أن هذه الجرائم ارتكبت ليس بحق الفتاتين فقط بل بحق جميع النساء والإنسانية جمعاء.

دنيا إسماعيل أكدت أنهم كنساء مجلس عوائل الشهداء يدينون ويستنكرون هذه الجرائم الوحشية بحق النساء وناشدت جميع المنظمات الإنسانية والنسائية بمحاسبة مرتكبيها.

بدورها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية جل آغا سمر الحسين كلمة بيّنت من خلالها أنه ورغم مرور سنوات على صدور قوانين المرأة لا تزال النساء يدفعن الثمن بأرواحهن تحت ما يسمى بجرائم "الشرف" كما دعت للتكاتف أمام الجرائم التي ترتكب بحق المرأة.

تل براك

ومن جهة أخرى نظم مؤتمر ستار في ناحية تل براك لنفس الهدف مسيرة احتجاجية، انطلقت من دوار الفرن وتوقفت في دوار الشهداء الكبير، شارك فيها تجمع نسائي كبير.

وألقت الإدارية في مؤتمر ستار لناحية تل براك حنان سليمان كلمة أكدت من خلالها على دور المرأة ووقوفها في وجه الذهنية الذكورية.

منبج

أما في منبج فأدلى مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحاميين ببيان قرئ من قبل عضو لجنة العدالة الاجتماعية فواز الأحمد، وذلك أمام مجلس العدالة الاجتماعية غرب المدينة.

وجاء فيه: "ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الطفلتين عيدة وآية في الحسكة وقد ورد في كتابه العزيز "وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت".

جريمة قتل الطفلة عيدة الحمودي والطفلة آية خليف هي جريمة نكراء قد حرّمها الإسلام منذ بدايته ولكن بعض الشعوب بقيت على جاهليتها واستمرت بوأد البنات بحجة غسل العار، وإن ارتكابهم للجريمة والقتل لا يغسل العار وإنما يشهر به، لكن من جاهليتهم وظلمهم للمرأة يظنون أنهم غسلوا عارهم، إن قتل طفلة بريئة بهذه الوحشية ليس من أخلاق مجتمعنا والإسلام.

وناشد مجلس العدالة الاجتماعية بمحاسبة هؤلاء الوحوش القتلة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ومحاكمتهم أمام هيئة بلاتفورم وبناءً على أحكام العقد الاجتماعي الذي تم تصديقه من قبل المجلس التشريعي.

كما ناشد المجتمع في شمال وشرق سوريا بأن يكونوا على درجة عالية من الوعي والتحرر، وتأمل من المثقفين أن يقوموا بدورهم على توعية جيل الشباب للحد من هذه الظاهرة".

كوباني

أيضاً أدلى مجلس عوائل الشهداء في ناحية صرين ببيان قرئ باللغة العربية من قبل العضوة، فاطمة موسى.

وجاء في نص البيان: "باسم عوائل الشهداء المنطقة صرين ندين ونستنكر كافة الجرائم التي تحصل بحق المرأة والجريمة التي حصلت بحق الطفلة عيدة ونعتبرها جريمة بحق المرأة والإنسانية، إننا ضد مثل هذه الأفعال التي تنتهك حقوق المرأة وتحرمها من حقوقها الإنسانية.

وأشار: في مجتمعاتنا المسيرة بالمفاهيم الذكورية العديد من المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية وما يحمله هذا الواقع على المرأة بالإضافة إلى المواريث التقليدية التي يحرمها حقوقها.

وطالب البيان كافة المجتمعات بمكوناتها المزيد من الوعي الفكري وإعطاء المرأة حقها الذي نصت عليه الدساتير بكافة شرائع السماوية وترك المفاهيم القبلية.

وجاء في ختام البيان: "مثل هذه الجرائم التي تحصل في وقتنا الحالي لا تمد لمجتمعنا بأية صلة ونعتبرها جريمة لا أخلاقية بحق المرأة والإنسانية".

وردّدت جميع الفعاليات في نهايتها الشعارات "لا لقتل المرأة، المرأة تمثل الحياة".

(كروب/س و)

ANHA