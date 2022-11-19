​​​​​​​فعاليات متنوعة تسلط الضوء على أشكال العنف وسبل مناهضته

يأتي ذلك، ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف في 25 تشرين الثاني الجاري، والمنظمة تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin ,Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)".

ديرك

في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، نظم مؤتمر ستار في الناحية محاضرة لأعضاء وعضوات قوى الأمن الداخلي في مركزها.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقيت المحاضرة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بديرك، فاطمة سليمان، تطرقت خلالها إلى أسباب تفاقم جرائم العنف بحق المرأة في المجتمعات، عددت بعضاً منها "حالة الانخفاض في المستويات التعليمية التي أدت بدورها لارتكاب العنف ضد المرأة، وعدم الاعتراف بحقوقها وواجباتها، وانفراد الرجل بالقرارات دون مشاركة المرأة معه، بالإضافة إلى عدم وجود عقاب رادع لمن يقوم بارتكاب جرائم العنف ضد المرأة".

وعن آثار العنف ضد المرأة، أضافت فاطمة "له آثار جسدية، ونفسية، واقتصادية، كما له آثار عديدة على الأسرة"، وتابعت "تكثر الآثار السلبية للعنف ضد المرأة ويكون لها أبعاد لا يُستهان بها على المستوى النفسي، حيث إنّ الممارسات العنيفة تساهم في التقليل من شعورها بقيمتها الذاتية وبالتالي تُضعف من ثقتها بنفسها".

تطرقت المحاضرة في الختام إلى أبرز الحلول للقضاء على العنف ضد المرأة منها "فرض عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم العنف، وتمكين المرأة وتدريبها، والعمل على إلغاء ثقافة محاولة جعل المرأة على هامش المجتمع".

وانتهت المحاضرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة "jin, jiyan, azadî".

الحسكة

تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin ,Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)"، نظم مؤتمر ستار في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، محاضرة تعريفية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الرجال في الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأت المحاضرة التي نظمت في قاعة مجلس عوائل الشهداء بالناحية، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في تل تمر، رضوان خلف عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلاً: "حدد يوم 25 نوفمبر من كل عام، كيوم عالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك إثر تعرض الشقيقات ميرابال (باتريا، مينيرفا وماريا تيريزا) للاغتيال على يد النظام الدكتاتوري "رافائيل تروخيو" رئيس جمهورية الدومينيكان آنذاك".

منوهاً إلى اختلاف وضع المرأة في شمال وشرق سوريا عن باقي المجتمعات، فقد كانوا يعتبرون المرأة وسيلة للتكاثر فقط، لحماية قبائلهم من هجمات القبائل الأخرى، بينما طرأ تحول جذري على وضع المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا بعد ثورة 19 تموز 2012، بنيل المرأة كافة حقوقها وذلك بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان صاحب أطروحة قضية تحرر المرأة.

الطبقة

نظم اتحاد المثقفين في الطبقة، أصبوحة شعرية حملت عنوان "ثورة امرأة"، وذلك بمشاركة عشرات النساء في المدينة.

وحضر الأصبوحة عدد من الشاعرات والشعراء في المدينة، وأعضاء اتحاد مثقفي الطبقة، وممثلات عن المؤسسات المدنية، وحزب سوريا المستقبل، وذلك في مركز الثقافة والفن في الطبقة.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عُرض سنفزيون قصير يُوضح أشكال العنف الممارس بحق المرأة ضمن المجتمعات والآثار الناجمة عنه، ويشرح سبل مواجهتها.

تلاه إلقاء قصائد شعرية من قبل الشاعرات وفاء باشا، وصالحة الشمالي، ومريم شريف، وبشرى منصور، تحت عنوان "المرأة والحياة، هفرين، صون النساء، ثورة امرأة".

وسُلط خلال القصائد الضوء على معاناة المرأة؛ نتيجة الظلم والقيود، وأُشيدَ بمقاومة ونجاحات المرأة التي جاءت بعد كفاحٍ مستمر ضد الذهنية الذكورية الاستبدادية.

(كروب/ي م)

ANHA