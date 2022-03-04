​​​​​​​فعاليات متنوعة لمؤتمر ستار والمرأة الشابة بمدينة حلب بحلول اليوم العالمي للمرأة

ونظم معرض الأشغال اليدوية في صالة طلة حلب بمشاركة خطي مركز الكومين لشهيد روبار قامشلو والشهيد كلهات، البيت الإيزيدي، مؤتمر ستار، منتدى حلب الثقافي، المجتمع المدني، وعدد من النساء من أهالي الحي.

وتضمن المعرض، أشغالاً من صنع المرأة عبارة عن (السجاد المطرز يدوياً، منسوجات الصوف المصنوعة يدوياً، مطرزات، مقتنيات تراثية قديمة، أشغالاً فنية للزينة، رسومات لشخصيات نسائية والشهيدات، ولوحات عن الأم، كتب من نتاج القائد عبدالله أوجلان وساكينة جانسيز والعديد من أعمال الكتّاب العربي والعالمي، مجّسد لمعبد لالش، تمثال أرين ميركان).

بدأت الفعالية بإلقاء كلمة من قبل عضوة منتدى الثقافي يارا حسكو وباركت في البداية الثامن من آذار على كافة النساء والنساء اللواتي ناضلن وأثبتن كفاحهن وبكان لهن بصمة في صفحات التاريخ أمثال زيلان التي أفدت بحياتها، مريم خان، فاتي، ليلى قاسم، بسيه، ظريفة، وبريتان التي رفضت الاستسلام.

بدورها ألقت عضو منسقية مؤتمر ستار آمنة خضرو كلمة قالت: "الثامن من آذار ثورة المرأة وصرخة النضال الحقيقي وسلسلة نضال التي استمر 40 عاماً وتتوج في هذا اليوم بفضل كافة المناضلات أمثال كلارا التي أطلقت في هذا اليوم شرارة إعلان الثامن من آذار".

وأضافت: أننا من الشيخ مقصود نُهدي كافة أعمالنا وفعاليات التي تُقام في قلعة الصمود لكافة شهيداتنا اللواتي ناضلن من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

وافتتح المعرض بقص شريط الافتتاح من قبل عضوات مؤتمر ستار.

هذا وسيستمر المعرض حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم بتوافد الأهالي والكومينات.

المرأة الشابة

في السياق، أقام اتحاد المرأة الشابة في حلب سلسلة فعاليات رياضية لفرق نسائية والشابة تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.

وتضمن الألعاب الرياضية كرة القدم بين فريقي برخدان التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي وفريق سردم للمرأة الشابة، مسابقات الجري، كرة الطائرة والشطرنج، وذلك على أرض ملعب الشقيف.

الفعالية بدأت بدقيقة صمت تلا ذلك ألقت نهلة مصطفى كلمة باسم مؤتمر ستار وباركت الـ 8 من أذار على كافة النساء والمقاتلات، وقالت إن يوم الثامن من آذار هو يوم الكفاح المرأة أمام ذهنية الذكورية والسلطوية.

بدورها تحدثت هيفا بكر كلمة باسم المرأة الشابة في حلب وقالت: "الثامن من آذار بنسبة لنا مقدس وهو من القيم التي نادى بها القائد أوجلان، لذا اليوم كافة الهجمات تستهدف المرأة أولاً والمرأة الشابة خاصة، كما نستذكر شهيدتنا الثلاث اللواتي استشهدوا في قصف الطيران التركي بكوباني".

بعد الكلمات انطلقت صافرة بدء المباراة بين الفرق المشاركة.

في الأخير توّج جميع الفرق المشاركة والفائزة، وتكريم فريق برخدان لكرة القدم التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي لفوزه بـ 4 أهداف مقابل هدفين لفريق سردم للمرأة الشابة.

(س و)

ANHA