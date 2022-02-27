​​​​​​​فعاليات متنوعة في قامشلو ومنبج في إطار اليوم العالمي للمرأة

ضمن إطار الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أرضينا "، أقام مكتب المرأة في بلدية الشعب بقامشلو مسابقة للدراجات الهوائية الخاصة بالمرأة، والتي شاركت فيها 18 متسابقة، اليوم.

وانطلقت المتسابقات من خط البداية عند دوار مشته نور شرق مدينة قامشلو، وسط أجواء من الفرح والسرور، إلى سوق المرأة في حي أربع شوارع غرب المدينة حيث انتهى السباق، بفوز الشابة ماويا حديد في المرتبة الرابعة، وأمل راتب في المرتبة الثالثة، ونوشين إسماعيل في المرتبة الثانية، أما المرتبة الأولى فكانت من نصيب المتسابقة روجين حسن.

وتم منح الفائزات ميداليات من قبل الرئيسة المشتركة للجنة البلديات بمقاطعة قامشلو، شرمين شاقو، والتي هنأت جميع النساء بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، وعلى وجه الخصوص النساء اللواتي ضحين بأرواحهن في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وأكدت شرمين أن شعب شمال وشرق سوريا استطاع الحفاظ على مكتسباته بفضل مقاومة وتضحيات المرأة. هذا واختتمت الفعالية بعقد حلقات الدبكة.

ديرك

وفي السياق ذاته، زينت عضوات وإداريات مؤتمر ستار في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، صباح اليوم، ساحة الشهداء وآزادي ومدخل مدينة ديرك، بأعلام ورموز مؤتمر ستار وصور القائد أوجلان، وذلك بمناسبة قدوم الـ 8 من آذار، اليوم العالمي للمرأة.

بحسب الإدارية في مؤتمر ستار بديرك، فاطمة سليمان، فإن أعمال التزيين ستستمر يومين متتالين، مبينة أن فعاليات الـ 8 من آذار في ناحية ديرك، ستشمل "تنظيم محاضرات، وزيارة عوائل الشهيدات والشهداء، وقوى الأمن الداخلي، ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بالإضافة إلى زيارة جرحى الحرب في ديرك".

وفي الختام باركت الإدارية في مؤتمر ستار، اليوم العالمي للمرأة على جميع النساء، متمنيةً أن يكون هذا العام هو عام حرية المرأة في جميع أنحاء العالم.

منبج

أما في مدينة مبنج، فنظم اتحاد المرأة الشابة، وبالتنسيق مع لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج، فعالية لطالبات المدارس الإعدادية في المدينة، وذلك تحت شعار" باتحاد المرأة الشابة سيزدهر المجتمع"، في مدرسة قصر بنات العرب.

الفعالية بدأت بتوزيع البالونات التي كتب عليها شعارات "المرأة قدوة المجتمع"، و "لا للعنف ضد المرأة"، و "لا حياة بدون المرأة"، و"العيد العالمي للمرأة" على الطالبات، من ثم الرسم بالطلاء الملون على القماش الأبيض ببصمة أيادي الطالبات.

وفي الإطار نفسه، أطلق مكتب المرأة في لجنة البلديات بالتنسيق مع مديرية البيئة في مدينة منبج، حملة نظافة عامة، للتأكيد على تعزيز ثقافة الوعي البيئي، وإيصال رسالة بأن نظافة المدينة واجب على كل فرد.

واستمرت الحملة يومين متتالين، شاركت فيها عضوات المؤسسات النسائية في المدينة، وشملت مزار الشهداء ودوار الدلو، ودوار المرأة.

وعلى هامش الحملة، قالت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات التابعة لبلدية الحية بمنبج، ويسام خليفة، إن الحملة تهدف إلى نشر ثقافي الوعي البيئي بين المجتمع"، مشيرة إلى أن "نظافة البيئة دليل على نظافتنا".

(كروب/ي م)

ANHA