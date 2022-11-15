​​​​​​​فعاليات متنوعة في مقاطعة الحسكة لاستقبال اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

شهدت نواحي تل تمر والهول ومدينة الحسكة، اليوم الثلاثاء، محاضرات تعريفية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فيما نظم اتحاد المرأة الشابة مظاهرة، في مركز مدينة الحسكة.

تل تمر

نظم مؤتمر ستار في ناحية تل تمر، محاضرة لأعضاء وعضوات قوى الأمن الداخلي في ناحية تل تمر، في قاعة الاجتماعات بمركز قوى الأمن الداخلي في الناحية.

وألقت المحاضرة عضوة قوى الأمن الداخلي، هايستان أحمد، أشارت فيها إلى أشكال العنف ضد المرأة "لا يقتصر العنف ضد المرأة على الأذى الجسدي فقط، بل يتعداه إلى كل فعل أو قول وإيماءة قد تسيء لها".

مضيفة "تصنف أشكال العنف إلى مجموعات رئيسة؛ هي العنف الجسدي، والنفسي، والروحي، واللفظي، والإهمال والعنف الصحي".

الهول

وفي ناحية الهول، نُظمت محاضرة في قاعة حزب الاتحاد الديمقراطي، بمشاركة كافة عضوات المؤسسات المدنية، وأهالي الناحية، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ألقت المحاضرة الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الهول نيروز فرحان، وعضوة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الهول، ساجدة حسن.

وتمحورت المحاضرة حول سبب اختيار يوم 25 تشرين الثاني كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة وحادثة أخوات ميرابال.

واختتمت المحاضرة بترديد الشعارات "المرأة، الحياة، الحرة".

الحسكة

نظمت محاضرة في قاعة حركة المجتمع الديمقراطي بحضور العشرات من النساء، ألقتها عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار بمدينة الحسكة، ريما أحمد، أشارت فيها إلى الأسباب المؤدية للعنف ضد المرأة وهي "الأسباب الثقافية، والتربوية، والعادات والتقاليد الخاطئة، والأسباب الاقتصادية".

فيما نظم اتحاد المرأة الشابة مظاهرة، انطلقت من أمام دوار "سينالكو" في حي تل حجر، وجابت الشارع الرئيس المؤدي إلى دوار الحمامة، مرددات الشعارات والهتافات التي تحيي مقاومة المرأة الحرة "لا للعنف"، و "المرأة، الحياة، الحرة".

ورفعت المتظاهرات صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار وصور الشهيدات، إلى جانب يافطات كتب عليها باللغتين الكردية والعربية "كلنا جينا أميني، المرأة، حياة، حرة"، "نضالنا حرية ومقاومتنا نصر"،" بروح فيان ونوجيان سننتصر في حرب الحرية"، "قتل المرأة، قتل الحياة".

وتحوّلت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية، وقفت المشاركات فيها دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أُلقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بمدينة الحسكة، ميديا عبد الرحمن، كلمة أشارت فيها إلى أن رسالة نساء شمال وشرق سوريا، مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هي "سنقف ضد الذهنية الذكورية والسلطوية التي تقيّد المرأة وتنال من إرادتها الحرة".

مؤكدة أن "حرية المرأة هي حرية المجتمع، فنحن نساء شمال وشرق سوريا، نرى حريتنا في مشروعنا الديمقراطي الذي انبثق من فكر وأيديولوجية القائد عبد الله أوجلان".

وأكدت ميديا في ختام حديثها، أن "تنظيم المجتمعات يتحقق من خلال حرية المرأة"، لذلك سنرفع من وتيرة مقاومتنا حتى تحقيق حرية جميع النساء المضطهدات وحتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان جسدياً" .

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات "المرأة، الحياة، الحرة".

(بـ ر/ل م)

ANHA