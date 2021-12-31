​​​​​​​فعاليات متفرقة في مقاطعة الحسكة منددة بما تتعرض له شمال وشرق سوريا من هجمات

تنديدا بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، والاستهداف الأخير يوم أمس على ناحيتي "زركان، وتل تمر" شمال وغرب مقاطعة الحسكة ، ادلت مجالس نواحي ومدن مقاطعة الحسكة، ومؤسسات عوائل الشهداء في "الحسكة، تل تمر، الدرباسيه" في فعاليات متفرقة ببيان مشترك، للرأي العام، في مزارات الشهداء، وسط إيقاد الشموع على اضرحة الشهداء.

وشارك في الفعاليات المنددة، المئات من أهالي مدن وبلدات ونواحي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، ومجالس عوائل الشهداء، والعشرات من القوات العسكرية، والأمنية في المنطقة، إلى جانب مسؤولين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومؤسسات المجتمع المدني في المقاطعة.

وأستهل البيان في بدايته بالتأكيد على استمرار دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في حربها الرامية لإبادة شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، عبر انتهاجها لمجازر ترتكب بشكل شبه يومي، في المنطقة، و ان دولة الاحتلال التركي تهدف الى ضرب امن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا، واحتلالها.

وتطرق البيان إلى سلسة من جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المنطقة، "ارتكب جيش الاحتلال التركي في الـ ٢٥ من كانون الاول الجاري مجزرة بحق المدنيين في قلعة المقاومة كوباني، مما ادى الى استشهاد خمسة مواطنين، وفي هجوم اخر من قبل الدولة التركيا ومرتزقتها عبر استهدافهم الممنهج للمواطنين في بلدة زركان استشهاد أربعة مواطنين، قبل أسبوع من الان".

وأضاف البيان المشترك "وكما تم استهداف المواطنين يوم أمس الخميس، ارتكب فيها مجزرة جديدة، تضاف الى سلسلة جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في ناحية زركان وقراها الآمنة عبر استهداف منازل المواطنين بمدافعها، والتي اسفرت عن استشهاد امرأتين وطفل، واصابة 5 اخرين".

ونوه البيان أن المساجد ودور العبادة، أيضا لم تسلم من قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، الذي استهدف مساء أمس المسجد الكبير في مركز زركان، تسبب بانهيار أجزاء منه.

ولفت البيان أن ما شهدته المنطقة خلال الأيام القليلة الفائتة، توضح حرب الإبادة التي تمارسها دول الاحتلال التركي ضد شعوب شمال وشرق سوريا، الشعوب التي لا تتمنى للعالم في هذه الأيام المباركة، أيام أعياد الميلاد، وراس السنة، سوى السلام والأمن والاستقرار في سوريا والعالم اجمع".

وأضاف البيان "شعوب شمال وشرق سوريا تستقبل العام الجديد بمجازر جديدة من قبل الإرهاب الأردوغاني، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية لحقوق الانسان، والقوى الضامنة روسيا وامريكا".

ووصف البيان كلا من الدول الضامنة لوقف إطلاق النار "روسيا، والولايات المتحدة الامريكية" بالنعامة الغارسة رأسه في الطين، في انتقاد لموقفها المغيب عما تشهده المنطقة من جرائم ترتكب بحق الإنسانية من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

ودانت واستنكرت المجالس عبر بيانها، تلك الهجمات والمواقف الصامتة، مناشدة المجتمع الدولي والقوى الضامنة "روسيا وامريكا" الخروج عن صمتها "المخزي والمخجل"، واتخاذ مواقف رادعة لوقف المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في شمال شرق سوريا.

وطالبت المجالس في نواحي ومدن وبلدات مقاطعة الحسكة، عموم شعوب شمال وشرق سوريا، تحويل مظاهر الاحتفال بأعياد راس السنة الى إقامة الصلوات وزيارة مزارات الشهداء واشعال الشموع.

وأكدوا في ختام بيانهم المشترك، عبر فعالياتها المتفرقة، على ان كل هذه الجرائم، والمجازر لن تزيد شعوب شمال وشرق سوريا، الا إصرارا في تصعيد نضالها ومقاومتها للاحتلال، حتى يتم انهائه واحلال السلام والاستقرار في سوريا والعالم اجمع.

واختتمت فعاليات التنديد المتفرقة تلك في مزارات الشهداء " الشهيد دجوار، بركفريه، وتل تمر"، بإيقاد المشاركين الشموع على اضرحة الشهداء الذي استشهدوا في الدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا.

(كروب/أم)

ANHA