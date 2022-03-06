​​​​​​​فعاليات منفصلة في حلب بمناسبة 8 آذار

مع حلول 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، نظمت عدة فعاليات تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا "، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب من قبل مؤتمر ستار وحركة المرأة الشابة.

توزيع هدايا على النساء العاملات

قام مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود، اليوم، بتقديم هدايا رمزية لعضوات كل من كومينكه الشهيدة "كولة سلمو" في القسم الغربي من الحي، وكومينكه الشهيدة "شيلان كوباني" في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وكومينكه الشهيدة "روكان زرداشت" في حي الأشرفية.

وفي سياق آخر، قدمت لجنة الصحة التابعة لمؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود الورود، ومبالغ مادية لـ 40 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، كهدية معنوية لهم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ومن جهة أخرى، قدمت لجنة الاقتصاد التابعة لمؤتمر ستار هدايا رمزية للنساء العاملات في المشاغل بالحي.

احتفالية للمرأة الشابة في حلب

كما نظمت حركة المرأة الشبابة في صالة عفرين الواقعة في منطقة الشقيف بمدينة حلب احتفالية بمناسبة 8 آذار، وذلك تحت شعار "انتقاماً لقادتنا الشهداء فيان، نوجيان، روجين، سنجعل الـ 8 من آذار يوم حرية النساء".

وحضر الاحتفالية المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي، وزين مكان الاحتفالية بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهداء، وأعلام اتحاد المرأة الشابة.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدة كلمات من قبل كل من الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو، وباسم حركة المرأة الشابة، هيفا بكر، والإدارية في مؤتمر ستار، آمنة خضرو.

الكلمات بمجملها أشارت إلى أن الحرية التي منحها القائد عبد الله أوجلان للمرأة الكردية عبر مشروع الأمة الديمقراطية مكنتها من إثبات ذاتها على كافة الصعد وجعلتها قوية في وجه التحديات التي تواجهها في قيادة الثورات.

كما نوهت إلى أن انطلاقة شرارة ثورة النساء في الشرق الأوسط بدأت مع تأسيس حزب العمال الكردستاني الذي فتح المجال أمام النساء بأيدلوجية منظمة حققت آمال جميع النساء المضطهدات في الخلاص.

وأضافت الكلمات أن القوى الاستعمارية في هجومها على المجتمعات الأصغر منها، تنطلق من أسس التهجم على النساء ووضعهن في موضع الضعف للسيطرة على النساء والأجيال التي تبنيها.

وانتهت الكلمات بالتأكيد على تحويل 8 آذار، إلى نقطة انطلاق لتحرير كافة النساء من الاستعباد والاضطهاد.

تلا ذلك تقديم عدة فرق تابعة لاتحاد المرأة الشابة عروضاً أذهلت الحاضرين، حيث قدمت فرقة الشهيدة فيان عروضاً غنائية، إلى جانب تقديم فرقة الشهيدة نوجيان عروضاً للرقص الفلكلوري، فيما حصلت فرقة الشهيدة روجين للفنون المسرحية على استحسان الحاضرين.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية التي قدمتها فرقة الشهيدة فاجين التابعة لحركة الهلال الذهبي.

(كروب/ي م)

ANHA