​​​​​​​فعاليات منددة بجرائم تركيا واعتقالها السياسيين الكرد

تنديداً بالاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات التركية بحق السياسيين واعتقال البرلمانيين عن حزب الشعوب الديمقراطية ليلى كوفن وموسى فارس بعد إسقاط الحصانة البرلمانية عنهما في 5 حزيران، نظم، اليوم مؤتمر ستار تظاهرة في ناحية تربه سبيه.

ورفع المتظاهرون صور القائد عبدالله أوجلان، والمناضلة البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى كوفن، وأعلام مؤسسة عوائل الشهداء، ومؤتمر ستار، وحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة الشبيبة الثورية السورية.

وجابت التظاهرة الشارع الرئيسي في الناحية، وردد المشاركون الشعارات التي تدين وتستنكر ممارسات السلطات التركية .

وتوقف المتظاهرون أمام مركز الشبيبة الثورة السورية، وهناك خطبت في الحشود الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو منور خالد، ونددت واستنكرت سياسة السلطات التركية القمعية بحق السياسيين والحقوقيين الكرد في باكور كردستان، وقالت: "الدولة التركية تنتهك حقوق السياسيين وتمنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة".

وأوضحت منور خالد أن السياسيين الكرد في تركيا وباكور كردستان يمارسون نشاطهم السياسي تحت الضغط الممارس عليهم، ومصّرون على القيام بمهامهم وخدمة شعبهم وقضيتهم وليلى كوفن خير مثال على ذلك.

منور خالد قالت أيضاً: " ما دام هناك نسوة مناضلات، فلن تستطيع تركيا كسر إرادة الشعب الكردي، ولن نكل أو نمل حتى يتم الإفراج عن ليلى كوفن".

ديرك

تجمع العشرات من أعضاء مؤتمر ستار وأهالي مدينة ديرك في ساحة آزادي بدعوة من مؤتمر ستار للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال التركي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرأت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية ديرك ديلبر علي البيان الذي أصدره الأهالي بهذا الصدد وجاء فيه "إن الاحتلال التركي لم يتوقف لحظة عن مؤامراته ضد الشعب الكردي في قصفه اليومي على جبال كردستان ومناطق الدفاع المشروع وباشور كردستان".

وتابع البيان: "على الرغم من شرعية البرلمانيين إلا أن الاحتلال التركي شن حملة اعتقالات تعسفية بحقهما، إن دل هذا على شيء إنما يدل على خوف الدولة التركية من مقاومة المرأة المناضلة وخاصة في شخص المناضلة البرلمانية ليلى كوفن".

وفي ختام البيان تم التأكيد على مواصلة النضال ضد جرائم الدولة التركية في شمال وشرق سوريا، وجميع أجزاء كردستان وبشكل خاص ضد الجرائم التي ترتكب بحق المرأة.

(كروب/سـ)

ANHA