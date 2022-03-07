​​​​​​​فعاليات مختلفة في مقاطعة الحسكة بمناسبة الـ 8 من آذار

ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة المصادف ليوم غد الثلاثاء، 8 آذار، نظم مؤتمر ستار بالتنسيق مع مؤسسات الإدارة الذاتية في مقاطعة الحسكة، صباح اليوم، فعالية زرع 121 شجرة في مزار الشهيد دجوار الواقع في قرية الداودية بالحسكة، إجلالاً لشهداء حملة "مطرقة الشعوب".

وشاركت في الفعالية لجنة الصحة التابعة لمؤتمر ستار، ومجلس عوائل الشهداء، والمرأة في بلديات مدينة الحسكة

وبدأت الفعالية بوقوف المشاركين دقيقة صمت، تلته كلمة القتها الناطقة باسم لجنة الصحة التابعة لمؤتمر ستار، هبة عبدالله، باركت في بداية حديثها جميع نساء العالم بمناسبة يوم اليوم العالمي للمرأة.

وعلى هامش الفعالية تحدثت والدة الشهيد حمزة تولهلدان، نجاح داوود، معبرة عن بهجتها واعتزازاها، بالقول: "كما قمنا اليوم بزرع الأشجار من أجل الشهداء، وسعداء من أجل يوم المرأة العالمي، على أمل أن نكون سعداء أكثر في العام القادم، باللقاء مع قائدنا عبد الله أوجلان، ونبارك هذا اليوم على القائد وجميع نساء العالم".

ومن جهة أخرى نظم، اليوم، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة محاضرة لرجال الناحية، تحت عنوان "محاربة الذهنية الذكورية" شاركت فيها العشرات من الرجال ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية في الناحية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس، التي ألقيت في صالة الحزب بالناحية.

وتمحورت المحاضرة التي القاها عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي عدنان كالو، حول تاريخ الذهنية الرجولية المكتسبة، وماهيتها، وطرق تطور هذه الذهنية وتحولها إلى سلطة في المجتمع، وكيفية تماشيها مع نظام حكم المجتمعات، واستفادة الرأسمالية، ومن ثمة الحداثة الرأسمالية منها.

كما تناولت المحاضرة الحديث عن ثورات المرأة في وجه هذه الذهنية، والمناضلات في سبيل دفع هذه الذهنية من الاستبداد، ومن حاولن مقاومتها والتحرر منها، ولا سيما "الأخوات باتريا ومنيرفا وماريا تريسا ميرابال"، والمناضلات في "حركة حرية المرأة الكردستانية".

وركزت المحاضرة على ضرورة القضاء على هذه الذهنية التي تحد من تطور المجتمع، ويحرم نصف المجتمع الآخر من حقه في العيش المشترك، عبر التعرف على الذات، والتعرف على تاريخ الإنسانية، وتاريخ المرأة التي كانت العماد الأساسي لنشوء المدنيات بعد أن بدأت بالتحول من حياة التجوال إلى المكوث لضرورة تنشئ الأجيال وتربية الأبناء، وتوفير مقومات الحياة.

(كروب/ي م)

ANHA