​​​​​​​فعاليات مدنية وسياسية وشبابية تدين الهجمات على كوباني وتدعو إلى إغلاق المجال الجوي أمام تركيا

أثارت الهجمات التركية الأخيرة في الـ 8 من كانون الثاني الجاري، حفيظة أهال شمال وشرق سوريا على اختلاف مكوناتهم وفئاتهم، حيث تتوالى ردود الفعل الغاضبة جراء الهجمات التي أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين، بينهم نساء وأطفال، و6 منهم من أسرة واحدة.

في الصدد، أدان مجلس عوائل الشهداء في الرقة، اليوم الثلاثاء، الهجمات خلال بيان، قرأته عضوة مجلس عوائل الشهداء نور الدرويش، أمام المجلس، بحضور العشرات من ذوي الشهداء.

وقال البيان: "مازالت دولة الاحتلال التركي تستمر بأعمالها الإجرامية واعتداءاتها على الأراضي السورية وبالأخص على مدينة الصمود كوباني"، مبيّناً أن تصعيد وتيرة الهجمات "دليل قاطع على عجز النظام التركي الفاشي أمام صمود شعبها العظيم".

مضيفاً "إن هذا العدوان على أراضينا يتم على مرأى العالم، ووسط صمت روسيا والتحالف الدولي الضامن لوقف إطلاق النار الذي لم يكن لديه موقف واحد وصريح يدين تركيا ويوقف هجماتها الإرهابية".

وأدان البيان "بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان الذي تحاول تركيا من خلاله إضعاف إرادة الشعوب والسيطرة على فكرها الحر، ولن تنجح ما دمنا نستمد قوتنا من شهدائنا"، داعياً "المنظمات الإنسانية والمحاكم القانونية إلى الضغط على تركيا لوقف هذا الإجرام واتخاذ موقف علني وواضح وصريح وحازم ضد جرائم الإرهاب التركي وضد الاعتداءات المستمرة على مناطقنا".

مظاهرة مشاعل في تل براك

كما نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل براك مظاهرة مشاعل مسائية، شارك فيها العشرات من أهالي الناحية، حاملين مشاعل النار، ومرددين الشعارات المنددة بهجمات الاحتلال التركي.

المظاهرة انطلقت من أمام مجلس الناحية مروراً ببعض أحيائها لتتوقف عند دوار الشهداء وسط الناحية، ويقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في تل براك، طارق العبد الله، كلمة دعا فيها الفئة الشابة إلى مواصلة النضال.

وقال: "على الشبيبة التي تناضل وتسعى إلى الوصول للحرية ووحدة الشعوب مواصلة النضال، لنتمكن من تحقيق هدفنا والنصر"، لتنتهي المظاهرة بالشعارات التي تمجد الشهادة والشهداء وتندد بالاحتلال التركي.

هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة صورة الطفل عبدو حنيفي

فيما علّقت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة، لوحة تحمل صورة الطفل عبدو حنيفي الذي بترت ساقه خلال القصف التركي، مرفقة بعبارة "لست إرهابي، أريد ساقي"، وذلك في دوار عثمان صبري بمدينة قامشلو، دلالة على استنكار جرائم دولة الاحتلال التركي.

وحول ذلك تحدث الرئيس المشترك للهيئة، حسين العلي مستنكراً هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وبصورة خاصة على كوباني وزركان، وقال إن تركيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

ودعا حسين العلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى أداء مسؤولياتهم حيال الهجمات التركية، مناشداً مكونات شمال وشرق سوريا التلاحم والوقوف في وجه هذه الهجمات.

وقال لوكالتنا: "أردنا من خلال تعليق صورة الطفل عبدو حنيفي ذي 4 سنوات، الذي بترت ساقه، استنكار الجرائم التركية اللاأخلاقية".

منسقية الأحزاب السياسية في إقليم عفرين تدعو إلى إيقاف المجال الجوي أمام تركيا

في السياق ذاته، أدلت منسقية الأحزاب السياسية في إقليم عفرين، ببيان، قرئ باللغة العربية من قبل عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، وليد دنكلي، وباللغة الكردية من قبل عضوة لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي، جيناف سيدو.

البيان قرئ أمام دوار شهداء مجزرة أطفال تل رفعت في الناحية، رفع فيه الحضور صورة الطفل عبدو حنيفي الذي بترت ساقه، وصور أطفال مجزرة تل رفعت.

وعدّ البيان الهجمات التركية المستمرة للنيل من إرادة أهالي شمال وشرق وسوريا، مشيراً إلى أن مجزرة الـ 8 من كانون الثاني في كوباني هي دلالة التدخل التركي السافر في تعميق الحرب في سوريا، مبيناً أن هذه الهجمات تقود المنطقة إلى حرب جديدة.

ودعا البيان الضامنين الروسي الأميركي إلى إنهاء أحلام الدولة التركية المحتلة، وردعها، وفرض حظر جوي على شمال وشرق وسوريا وإيقاف التحركات التركية.

كما دعا حكومة دمشق إلى حماية سيادة الأراضي السورية والمطالبة من مجلس الأمن محاسبة تركيا على تدخلها في الأراضي السورية.

(كروب/س ر)

ANHA