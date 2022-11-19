​​​​​​​فعاليات لتجمع نساء زنوبيا ولجنة المرأة مع اقتراب يوم 25 تشرين الثاني

حضر الفعاليتين عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة, وممثلات عن الأحزاب السياسية, وأهالي منبح، حيث بدأت الفعالية الأولى، والتي كانت عبارة عن محاضرة نظمها مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل فرع إدلب، في مركز الحزب غرب المدينة, بوقوف الحاضرات دقيقة صمت إجلالاً لأراوح الشهداء, ثم ألقت عضوة حزب سوريا المستقبل فرع إدلب، راما حسين، المحاضرة، قائلةً: "منذ آلاف السنين هناك إبادة جماعية ضد النساء, ولكن لم يصف أحد قتل النساء بأنه إبادة جماعية ضدهن".

وأضافت راما حسين: "على الرغم من ذلك، نرى نجاحات النساء أينما ذهبن, ودائماً ما يرفعن أصواتهن معاً من خلال الأنشطة التي بدأت على نطاق عالمي وغدا نضالاً موحداً, وأصبحن قوة للتغيير عبر تنظميهن، الأمر الذي أحدث ذعراً في هيكلية النظام الذكوري المهيمن".

مؤكدة "أثبتت النساء أنهن بوحدتهن وتضامنهن يستطعن القضاء على السياسات القمعية بحقهن، حتى بتن يقاتلن معاً ضد اضطهاد الرجل".

تطرقت راما حسين إلى أسباب العنف وما يترتب عليه من آثار سلبية على المرأة والمجتمع.

انتهت المحاضرة، بتأكيد الحاضرات على ضرورة رفع مستوى الوعي بين النساء والمجتمع، وتوحيد نضالهن في مواجهة الذهنية الذكورية.

كما نظم مكتب تجمع نساء زنوبيا، تحت شعار "Jin ,Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)", عرضاً مسرحياً بعنوان "معاً لإنهاء العنف" والذي تحدث عن المؤامرات التي تحاك ضد الشعوب والمرأة, والآثار المنعكسة سلباً على الأسرة في ظل انفصال الأب والأم, وذلك على خشبة مسرح الثقافة والفن.

كما تضمنت الفعالية إقامة معرض للفن التشكيلي في مركز الثقافة والفن بمنبج, حيث انتهى الحضور من مشاهدة العرض المسرحي, وتجولوا في أرجاء المعرض التشكيلي الذي تضمن صوراً للنساء, والطبيعة, والتراث بالإضافة إلى رسومات مختلفة تعبر عن تكاتف المكونات.

في السياق ذاته، نظمت لجنة المرأة في الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور، محاضرة للتعريف باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حضرتها عشرات النساء، وشيوخ ووجهاء العشائر، وعضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا وممثلون وممثلات عن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية بريف دير الزور الشرقي.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، تلتها كلمة باسم لجنة المرأة في مجلس الشعب بمدينة هجين، ختام حدو، رحبت فيها بجميع الحضور، وقالت: "العنف ضد المرأة له تاريخ طويل، ولا يزال مستمراً حتى الآن بأساليب وأشكال عديدة ناجمة عن الذهنية الذكورية".

بدوره، قال وجيه عشيرة البوحديد والناطق باسم مجلس تجمع عشائر البوكمال، صلاح السلمان: "نعلم جميعاً بأن المرأة في الإدارة الذاتية حاربت مرتزقة داعش وخلصت العالم من تهديداته".

من جهته، قال رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في دير الزور، يحيى المرعي: "نحن ضد كافة أنواع وأساليب العنف بحق المرأة والطفل وكل إنسان، نحن ضد كل ما يسمى بالعنف والهيمنة والسلطة".

وأضاف: "بعد تعرفنا على فكر القائد أوجلان وتأسيس الإدارة الذاتية، أصبح للمرأة دور أساسي في إدارة نفسها والمجتمع".

(كروب/ي م)

ANHA