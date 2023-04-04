​​​​​​​فعاليات بيئية واحتفالات بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان

زرع، اليوم، وبمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان أعضاء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، وعضوات مؤتمر ستار وأهالي الحسكة 1500 غرسة في دوار الشهيد، آزاد جلي في المدخل الغربي لمدينة الحسكة.

وتحدثت خلال فعالية غرس الأشجار عضوة منسقيه مؤتمر ستار، كوجر عمر، هنأت فيها ميلاد القائد عبد الله أوجلان على كافة الشعوب وعلى المقاتلين الذين يقاتلون في سفوح الجبال، وأكدت "أن يوم الرابع من نيسان؛ هو يوم انبعاث الحياة الحرة وهو يوم ولادة فلسفة الحياة الحرة".

وفي ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، نظم أهالي الناحية احتفالية، أمام ساحة المسجد الكبير، تحدث خلالها الرئيس المشترك في المجمع التربوي، سليمان برو، وأكد: "لن يهدأ بالنا حتى نحرر قائدنا جسدياً، فيوم ميلاد القائد هو ميلادنا جميعاً، وليعي الجميع أن من ترعرع على فكر وفلسفة القائد لا يعرف الاستسلام".

واجتمع أهالي ناحية الدرباسية في حديقة الشهيدة زفين بناحية الدرباسية، بهذه المناسبة، تحدث في الحشود الرئيس المشترك لمجلس الناحية نعمان عربو، وبارك ميلاد القائد على العالم أجمع، وقال: "أن هذا اليوم يعد يوماً تاريخياً للشعب الكردي وكافة شعوب الشرق الأوسط؛ لأنه اليوم الذي ولد فيه رائد وناشر فكرة الأمة الديمقراطية وقائداً يدعو للسلام".

كما تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار نسرين شينو عن دور القائد في فتح المجال أمام المرأة للبحث عن هويتها، وقالت: "القائد عبد الله أوجلان هو رسول أرسل للمرأة لتتحرر من عبوديتها".

وكذلك نظمت احتفالية في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، في ساحة مجلس عوائل الشهداء بالناحية، بمشاركة العشرات من أهالي ومكونات الناحية من الكرد والعرب والآشور.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر، شيخموس أحمد، بارك فيها ميلاد القائد على شعوب الشرق الأوسط وعموم الشعوب التواقة للحرية.

(م ح)

ANHA