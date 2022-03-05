​​​​​​​فعاليات 8 آذار تتواصل في شمال وشرق سوريا

ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي للمرأة، نظمت وحدات حماية المرأة YPJ، اليوم، فعالية بمناسبة 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، بحضور ممثلي وممثلات المجالس المدنية والعسكرية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

هنأت الكلمات التي ألقيت خلال الفعالية القائد عبد الله أوجلان مجاهد الحركة الإنسانية وحركة المرأة، كما هنأت جميع النساء في العالم بحلول هذه المناسبة.

وأوضحت أن 8 آذار جاء بفضل تضحيات النساء اللواتي كافحن من أجل حقوقهن.

عين عيسى

نظّم مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي محاضرة في ناحية عين عيسى، ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لتسليط الضوء على التاريخ النضالي للمرأة في سبيل نيل حريتها وحقوقها.

ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظم مؤتمر ستار اليوم محاضرة للتعريف بالدور النضالي للمرأة والمنجزات التي حققتها المرأة في شمال وشرق سوريا، وذلك بحضور عشرات النساء من ناحية عين عيسى.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء المحاضرة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار أمينة العمر، التي سلطت الضوء خلالها على التاريخ النضالي للمرأة في سبيل نيل حريتها وحقوقها، مستشهدةً بثورة المعامل التي قامت بها المرأة العاملة في أمريكا، وصولاً إلى ثورة روج آفا والتي أصبحت من خلالها ملهمة للعالم بأسره.

لفتت أمينة العمر إلى أن السلطات الديكتاتورية القمعية المتسلطة حاولت الوقوف في وجه ثورة المرأة الحرة وإخمادها، ولكن المرأة ناضلت حتى نالت حريتها وأخذت حقوقها، مؤكدة أن المرأة في شمال وشرق سوريا بعد ثورة روج آفا أصبحت رمزاً وأكثر دراية بحقوقها. وتجلى ذلك من خلال عملها في كافة المجالات، السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى مشاركتها الرجل في المجال الإداري والخدمي من خلال نظام (الرئاسة المشتركة).

تعهدت أمينة العمر في ختام المحاضرة، بالسير على خطا الشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل تحرير المرأة، أمثال شهيدات مجزرة حلنج، وشهيدات الشبيبة الثورية في مقاطعة كوباني.

وانتهت المحاضرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة ونضال المرأة الحرة، ثم وُزعت الهدايا على عدد من نساء ناحية عين عيسى ومهجرات من مقاطعة كري سبي.

كما قامت لجنة المرأة في مقاطعة كري سبي بزراعة 1300 شجرة في الحديقة العامة، وسط ناحية عين عيسى.

الحسكة

وفي مدينة الحسكة، قدمت عضوات اتحاد المرأة الشابة في مدينة الحسكة عرضاً مسرحياً متنقلاً، بمناسبة حلول الـ 8 من آذار، اليوم العالمي للمرأة. وتمحورت المسرحية المتنقلة التي انطلقت، اليوم، من بلدة صفيا التابعة لمدينة الحسكة، حول ترسخ الذهنية الذكورية في المجتمع، ودور المرأة وكفاحها ضد هذه الذهنية السلطوية.

وأوضحت عضوة اتحاد المرأة الشابة، يوكسر سليمان " اليوم هو اليوم الثالث من فعالية المسرحية المتنقلة، وسنختتمها في اليوم الثالث، لنستكمل فعالياتنا غداً الأحد بتنظيم مسيرة بصدد يوم المرأة العالمي".

هذا وسميت المسرحية بـ "فيان ونوجيان" تيمناً باسم عضوتي اتحاد المرأة الشابة، اللتين استشهدتا مع 4 من أعضاء من حركة الشبيبة الثورية السورية، خلال هجوم لمسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي على منزل في كوباني، في 25 كانون الأول من العام المنصرم.

ديرك

وفي مدينة ديرك نظم اتحاد المرأة الشابة معرضاً للأدوات التراثية في إطار نشاطات اليوم العالمي للمرأة.

وأقيم المعرض تحت خيمة فلكلورية في حديقة مطعم جارجيلا بناحية ديرك. وضم المعرض ادوات تراثية قديمة من الأدوات التي استخدمت في مجالات مختلفة وادوات العمل التي كانت تستخدمها النساء قديماً.

وحضر المعرض عضوات مؤتمر ستار ووحدات حماية المرأة وبلدية ديرك ومركز دجلة للثقافة والفن والعشرات من اهالي ناحية ديرك.

هذا ومن المقرر أن تنتهي فعاليات المعرض في ساعات متأخرة من مساء اليوم السبت، بعقد حلقات دبكة على انغام الموسيقى الكردية.

(ي م)

ANHA