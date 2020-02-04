​​​​​​​ꞌمؤلفات أوجلان ساهمت في بناء الفرد والمجتمعꞌ

وحضر العديد من طلبة أكاديميات وجامعات إقليم الجزيرة، ونخبة من المثقفين المحاضرة التي تناولت مختلف جوانب مؤلفات القائد أوجلان, وتم التركيز على ضرورة البحث عن الحقيقة، عبر الاطلاع والتعمق في فكر وفلسفة القائد أوجلان، الذي ساهم في بناء الفرد والمجتمع في آن واحد.

المحاضرة ألقيت من قبل مستشار هيئة البلديات والإدارة المحلية في إقليم الجزيرة آراس فتاح، وأشار إلى أنّ القائد أوجلان أظهر من خلال مرافعاته والتي دونت كمؤلفات، طُرق الحل للقضايا العالقة وعلى رأسها القضية الكردية، وضرورة تحرير الشعوب من الظلم والاستعباد الممارس من قبل الأنظمة الحاكمة والمحتلة.

ونوّه آراس فتاح خلال المحاضرة إلى أن القائد أوجلان كرس حياته من أجل حرية الشعوب المضطهدة، وعمل جاهداً لإنارة الطريق أمامهم للتحرر، ولإيجاد حلول للمشاكل العالقة، وقال: "باتت مؤلفات أوجلان مراجعَ لحل القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية العالقة في المنطقة والشرق الأوسط".

وأشار فتاح إلى أن مؤلفات أوجلان, حقيقة الثورة بين اللغة والممارسة، وطرق الانتفاضة الشعبية في الثورة الديمقراطية، وشدد على ضرورة البحث عن الحقيقة عبر الاطلاع والتعمق في فكر وفلسفة القائد أوجلان، الذي ساهم في بناء الفرد والمجتمع في آن واحد.

والجدير بالذكر أن القائد أوجلان, والذي اعتُقل بمؤامرة دولية في 15 شباط 1999، وسُجن في سجن إمرالي وفُرضت عليه عزلة مشددة من قبل السلطات التركية، كتب عشرات المجلدات التي تمحورت حول أبرز مشاكل المجتمع التاريخية، ونظام الدول الرأسمالية والسياسية، ومشاكل الشعوب وبشكل خاص شعوب الشرق الأوسط، وكيفية حل هذه المشاكل بطرق ديمقراطية، والثورة الاجتماعية والحياة الجديدة، والمدنية الرأسمالية، والحضارة الديمقراطية في الشرق الأوسط.

(س ب- ر ر/أ ب)

ANHA