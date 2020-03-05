​​​​​​​ꞌالثامن من آذار يوم انطلاق المقاومةꞌ

جاء ذلك، تزامناً مع حلول يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الـ 8 من آذار/مارس من كل عام.

الشهباء

المواطنة أمل إسماعيل من المكون العربي قالت:" نعتبر الثامن من آذار عيداً بالنسبة إلينا، فهو اليوم الذي أعطى المرأة حقها، بعدما قدمت تضحيات عظيمة، وبعد إدراكها لفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

وقالت في ختام حديثها : نحن كنساء الشهباء سنعمل على فكر القائد آبو، لنستطيع كتابة تاريخ عظيم لنا، وأناشد كافة النساء بالمطالبة بحقوقهن وحريتهن.

المواطن أحمد سلامة من المكون العربي بارك المناسبة على كافة النساء وقال:" قديماً لم يكن هناك أي اعتبار لهذه المناسبة في مقاطعة الشهباء، ولم نكن نختلط بالمكونات الأخرى كـالكرد والتركمان، لكن بعد فكر القائد أصبحنا أخوة متمسكين ببعضنا البعض "

من جهتها هنأت المواطنة فاطمة الحسين من المكون التركماني كافة النساء تزامناً مع يوم الثامن من آذار، وأشارت "هذا اليوم يعتبر يوم حرية المرأة، لتتمكن من طرح رأيها وأخذ قراراتها في كافة الأمور الاجتماعية، كما منحها الحق في العمل بكافة المجالات، والمساواة بين الرجل والمرأة".

كوباني

في السياق ذاته، اعتبرت المواطنة هاجرة شيخو أن يوم الثامن من آذار هو يوم انطلاق المقاومة ضد الظلم، ولفتت أن فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان جعلت من المرأة قدوة، من مثل أرين ميركان وأفيستا وغيرهن من المناضلات اللواتي أصبحن مثالاُ للمرأة في العالم أجمع".

بدورها باركت المواطنة سميرة حلاج المناسبة وتقدمت بالشكر لمقاتلات وحدات حماية المرأة اللواتي ضحين وعاهدت بالسير على خطا المناضلات.

أيضاً باركت عدلة بكر الثامن من آذار، وأكدت أن المرأة استخلصت من فكر وفلسفة القائد أوجلان فكر الحرية لذا على النساء تطوير نفسها.

الحسكة

من الحسكة، باركت عضوة منسقية مؤتمر ستار شيرين أوسو يوم المرأة العالمي وقالت:" في كل سنة نقوم بإعداد برنامج من أجل الـ 8 من آذار للاحتفال بهذه المناسبة".

وتابعت شيرين أوسو حديثها "نحن نعلم جيداً أنه بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان تعمقت المرأة في تاريخها، منذ سنوات والمقاومة مستمرة في روج آفا وظهرت المقاومة بلون المرأة, والمقاومة في روج آفا هي مقاومة المرأة, نحن نهنئ يوم الـ 8 من آذار على القائد أولاً, وعلى جميع السناء في العالم".

شيرين طالبت النساء بالمحافظة على شخصيتهن وحقوقهن ومعرفة حقيقة المرأة, وتابعت قائلة "هدفنا في فعاليات واحتفاليات يوم المرأة العالمي الوصول إلى كل امرأة بعيدة عن حقوقها".

ومن جانبها قالت عضوة اللجنة الاجتماعية في مؤتمر ستار نداء الصالح "شعارنا في الـ 8 من آذار "نضالنا حرية ومقاومتنا نصر", إن هذا اليوم هو يوم مقاومة المرأة وليس احتفالية, هو دم الشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن لرسم طريق حرية المرأة ونضالها".

وأضافت نداء "هدفنا من الفعاليات تصعيد نضال المرأة من أجل المساواة بين المرأة والرجل, مطلبنا ليس فرض سلطة أو نزع السلطة من يد الرجل، ووضعها في يد المرأة، وإنما مطلبنا المساواة, نطلب من كل نساء العالم معرفة حقوقهن وواجباتهن".

(كروب/س و)

ANHA