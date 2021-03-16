​​​​​​​′يجب على CPT القيام بواجبها حيال القائد ووضعه الصحي′

نظم المجلس العام في مدينة الرقة وقفة احتجاجية شارك فيها المئات من أهالي الرقة، استذكروا من خلالها مجزرة حلبجة التي ارتكبها النظام البعثي العراقي ثمانينيات القرن الماضي والتي راح ضحيتها أكثر من 5500 كردي، وطالبوا خلال بيان الكشف عن وضع القائد عبدالله أوجلان الصحي والسماح لمحاميه وذويه بمقابلته.

الأهالي تظاهروا في ساحة النعيم وسط مدينة الرقة وفي منطقة الكسرات جنوب المدينة استنكروا من خلالها مجزرة حلبجة، كما ألقت العضوة في إدارة المرأة بالرقة فاطمة نعسان كلمة أشارت فيها إلى استخدام النظام العراقي للسلاح الكيماوي ضد المدنيين في أكثر من حادثة، حسب تقارير أممية سابقة، مؤكدة أن ما حصل في عفرين وسري كانيه وتل أبيض من قبل الدولة التركية هي جميعها جرائم حرب ولا بد من محاسبة الفاعلين.

فيما طالب البيان الذي ألقاه الرئيس المشترك لمجلس الشهيدة هيلين جودي في الرقة، قاسم محمد، باسم مجالس الشعب في الرقة وريفها بالكشف عن وضع القائد عبدالله أوجلان.

وسلط البيان الضوء "قبل ۲۱ عامًا كانت الحكومة التركية تتهم القائد عبدالله أوجلان بالإرهاب وقامت هي وبعض الدول المتآمرة عليه بحبسه تحت هذه الحجة، وبعد أن انتشر فكره في مشارق الأرض ومغاربها وبعد أن تخلص العالم بأسره من الإرهاب الداعشي بفضل هذا الفكر أصبح لدينا نحن مكونات شمال وشرق سوريا الدلائل والثبوتيات المؤكدة بأن من صنع الإرهاب أردوغان الذي باتت جرائمه ومشاريعه الاحتلالية واضحة وعلى مرأى جميع دول العالم".

وأكد البيان "لا خيار لنا نحن أهالي الرقة سوى أن نبقى ثائرين حتى تحقيق مطالبنا بالإفراج عن القائد والاطمئنان عن صحته، فهذا أقل ما نستطيع التعبير به عن امتناننا وشكرنا لشخصه الكريم الذي قدم لنا ما لم تستطيع الدول العالمية تقديمه لشعب عانى من الظلم والقهر والإبادة من قبل تنظيم داعش".

قامشلو

في تل حميس استذكر الأهالي خلال تظاهرة حاشدة اليوم، مجزرة حلبجة التي تزامنت ذكراها مع غموض حول وضع القائد عبدالله أوجلان بعد ورود أنباء عن تدهور حالته الصحية داخل معتقله في إمرالي.

وجابت التظاهرة الشوارع الرئيسة للناحية وصولًا إلى ساحة الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس خالد النايف، والإدارية في مؤتمر ستار بالناحية نيرة الحمكو الذين طالبوا فيها المجتمع الدولي بالضغط على حكومة العدالة والتنمية من أجل السماح لدخول كادر طبي من أجل الاطمئنان على صحة القائد كونه حق مشروع لكل سجين، كما يجب على لجنة مناهضة التعذيب الـ"CPT"، أن تقوم بواجبها حيال هذا الموضوع، وأن تذهب إلى إمرالي، لتحصل على معلومات صحيحة حول القائد، وإعلانها للشعب وأصدقائه".

الطبقة

في الطبقة تظاهر المئات من أهالي الطبقة إلى جانب شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية للمطالبة بالكشف عن صحة القائد.

وانطلقت التظاهرة من الحي الثاني بالمدينة باتجاه دوار الكنيسة وسط المدينة مرورًا بالسوق المركزي.

وبعد تجمّع المتظاهرون في ساحة دوار الكنيسة هتفوا بحرية القائد عبدالله أوجلان وطالبوا بالكشف عن وضعه الصحي، ثم طالبت لجنة حرية القائد في الطبقة في كلمة ألقاها العضو فيها مثنى عبد الكريم، بالكشف عن وضع القائد الصحي والسماح لطاقم طبي دولي بزيارته والاطمئنان عليه، والأمر الذي شدد عليه أيضًا شيخ قبيلة الولدة حامد عبد الرحمن الفرج خلال كلمة له باسم العشائر العربية في منطقة الطبقة.

كما طالب كل من مثنى عبد الكريم وحامد الفرج الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الدولة التركية لفك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان والسماح لمحاميه وأسرته بزيارته.

(كروب/ مـ )

ANHA