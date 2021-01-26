​​​​​​​′يحاولون فرض نموذج داعش على المرأة'

بتاريخ 22 كانون الثاني الجاري أقدم مجهولون على اختطاف كل من الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير سعدة الهرماس ونائبتها هند الخضير، ثم قتلهم بطريقة وحشية، وذلك في ريف مقاطعة الحسكة الجنوبي.

عضوة مجلس مدينة قامشلو (شمسي خان كلو) أشارت إلى أن جريمة الاغتيال تمت بالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، وكذلك الذكرى السنوية لإعلان جمهورية مهاباد، وأضافت: "جميع الهجمات تتم في أيام محددة معروفة وأيام تاريخية، وقد أثبتت النساء الكرديات والعربيات والسريانيات جدارتهن على جميع الصعد، ولأنهن لا يتصرفن وفق ذهنية الدولة يتعرضن للعنف والاعتداء والمجازر، واغتيال سعدة الهرماس ونائبتها هند الخضير مثال حي على هذا الأمر".

'جريمة الاغتيال تثبت فشل الدولة التركية الفاشية'

شمسي خان كلو قالت إن دولة الاحتلال التركية أقدمت بتاريخ 23 كانون الثاني على قصف ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، ما أسفر عن استشهاد امرأة وطفلين وإصابة عدد من المدنيين، وهذا الأمر يثبت فشل الدولة التركية، وأشارت إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا تتعرض بشكل يومي للهجمات من قبل الدولة التركية ومرتزقتها "بعد أن فشل المرتزقة الإرهابيون في القضاء على مشروع الإدارة الذاتية، حيث تعيش جميع الشعوب بأمن وسلام تحت سقف هذه الإدارة، أقدموا على اغتيال اثنتين من رفيقاتنا من المكون العربي بشكل وحشي".

كما تطرقت شمسي خان كلو إلى الدور الريادي الذي تؤديه المرأة في ثورة روج آفا، وقالت في هذا الصدد: "نحن النساء يجب علينا أن نصعّد نضالنا ضد الإعداء بمزيد من العزم والإصرار، وألا نستسلم أبدًا، لأنهم يسعون إلى القضاء على إرادتنا وعقولنا، ويسعون إلى فرض نموذج نساء داعش علينا، لكن هيهات، فنحن النساء لدينا إرادتنا الخاصة، وبإمكاننا أن نقرر كل ما يتعلق بمصيرنا، لقد ضحينا بالآلاف من الشهداء من أجل حرية المرأة، ويجب ألا يعتقد العدو أنه سيتمكن من القضاء على حركة المرأة".

'على النساء توحيد صفوفهن لتجسيد إرادتهن'

عضوة مجلس قامشلو ريما الحسين، استنكرت جريمة الاغتيال، وقالت: "المرأة هي أساس المجتمع، وهم يسعون إلى ترهيب المرأة الطليعية، لذلك يتم تهديد النساء اللواتي يعملن في الإدارة الذاتية، بهدف منعهن من المشاركة في النضال".

'استمرار للمجزرة التي استهدفت هفرين خلف'

المتحدثة باسم مؤتمر ستار في مدينة قامشلو كلستان علي تحدثت أيضًا عن الموضوع، وقالت: "العدو يدعم مرتزقة داعش، ويسعى إلى إعادة إحيائهم من جديد، للاستمرار في تنفيذ سياساته القذرة، كما أن جريمة اغتيال اثنتين من رفيقاتنا هي استمرار لمجزرة اغتيال هفرين خلف، وهي الجرائم نفسها التي ارتكبها داعش سابقًا بحق النساء.,

إنه يسعى إلى ترهيب النساء بهذا الشكل، ويستهدف النساء المدنيات لأنه لا يستطيع أن يتقبل أن تكون المرأة طليعية في المجتمع، كما أن استهداف النساء السياسيات هو استهداف للإدارة الذاتية".

'سوف نصعّد من وتيرة نضالنا'

كلستان نوهت إلى أنهن سوف يصعّدن من وتيرة النضال، وأضافت "المرأة باتت يقظة وواعية، وتناضل من أجل الحرية، وهم يعتقدون أنهم سوف يستطيعون ترهيب النساء عبر المجازر والعنف، ولكن على العكس، فإن ذلك يزيد من عزمهن والإصرار على تصعيد وتيرة النضال من أجل حريتهن".

المتحدثة باسم مؤتمر ستار في قامشلو كلستان علي قالت إن مقاتلات وحدات حماية المرأة أثبتن جدارتهن، وتحوّلن إلى مثال يحتذى به للعالم أجمع، وأضافت "باسم النساء السياسيات العاملات في المنظمات المدنية نعاهد على عدم الاستسلام للعنف والمجازر التي تتعرض لها النساء، وأن نكون مثالًا يحتذى به لنساء العالم".

(ك)

ANHA