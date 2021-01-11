​​​​​​​′وحدة وتكاتف المكونات يخلق القوة وبالقوة يتحقق النصر′

تعد أخوة الشعوب الركيزة الأساسية لمشروع الأمة الديمقراطية المتبع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وفي الوقت نفسه يسعى الاحتلال التركي عبر سياساته الممنهجة إلى زرع الفتنة بين شعوب ومكونات المنطقة.

ورغم كل المحاولات التركية، إلا أن مكونات شمال وشرق سوريا يؤكدون أن تركيا لن تستطيع بأي شكل من الأشكال إشعال الفتنة بينهم، وبوحدتهم سيتمكنون من صد الهجمات التركية.

المواطن فادي عزاف من المكون السرياني في مدينة قامشلو شدد على ضرورة وحدة كافة مكونات شمال وشرق سوريا، ضد الاحتلال التركي التي تحاول افتعال الفتن بين شعوب المنطقة، وقال: "يجب علينا أن نتحد لكي نصل إلى كافة حقوقنا، ونتمكن من صد الهجمات التركية، لأنها تستهدف مكونات المنطقة كافة".

ومن جانبها أوضحت المواطنة كاميليا محمد أنه بوحدة مكونات شمال وشرق سوريا سيتمكنون من حماية أرضهم من العدو، وقالت: "بالوحدة تخلق القوة، وبالقوة يتحقق النصر"..

وأكدت: "تركيا لن تستطيع تفكيك أخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا، لأننا جميعنا يد وروح واحدة".

أما المواطن خير الدين كوزي من المكون العربي والبالغ من العمر (60عامًا)، فأكد أنه باتفاق المكونات على الأرض سيتمكنون من إنجاز العديد من الانتصارات، وبيّن: "مفهوم الوحدة يأتي من التنظيم والإدارة والقيادة الصحيحة".

وتابع " وبالوحدة تقوى المقاومة".

(م ح)

ANHA