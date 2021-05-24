​​​​​​​′تغيير ديمغرافي في عفرين بدعم كويتي وقطري وعلى المُهجّرين التمسك بخيار المقاومة′

وتجمّع العشرات من أعضاء هيئة البلديات لاقليم عفرين في حديقة القائد أوجلان بقرية تل سوسن في مقاطعة الشهباء، وقرئ البيان باللغة العربية من قبل الرئيس المشترك للهيئة فائق الأحمد، وباللغة الكردية من قبل الرئيسة المشترك للهيئة ملك الحسين.

وسلط البيان الضوء في بدايته على انتهاج تركيا ومرتزقتها سياسة التغيير الديمغرافي في عفرين، بعد تهجير سكانها الأصليين قسرًا واعتقال من تبقى منهم وتوطين المرتزقة وعوائلهم بدلًا عنهم، واستمرار بناء المستوطنات بدعم قطري وكويتي تحت مسميات إنسانية، مؤكدًا أن العديد من المنظمات الحقوقية والتقارير الدولية قد وثّقت ما يحصل في عفرين من جرائم ولكن دون وجود آذان صاغية.

كما أكد البيان مساعي تركيا واستمرارها في تجريد عفرين من هويتها السورية الكردية الأصيلة، من خلال نهب آثارها وتدمير أوابدها الحضارية في خطوة لتغيير التاريخ وتشويهه، ومن خلال فرض اللغة التركية والتداول العملة التركية ورفع العلم التركي وتغيير أسماء المدن والقرى وتوطين العرب والتركمان من أسر المرتزقة، وتغييب السكان الأصليين واختطافهم وفرض دفع الفدية، وجرائم عديدة طالت المرأة خصوصًا.

البيان لفت الى الظروف القاسية التي يعيشها أكثر من 150 ألف مُهجّر من أهالي عفرين في مخيمات مقاطعة الشهباء، بينما تبقى أعينهم على مدينتهم المحتلة، في ظل صمت دولي، وخاصة سكوت الضامن الروسي وحكومة دمشق عن جرائم الاحتلال التركي واحتلالها لمدينة سورية.

ودعا البيان جميع دول العالم والقوى المحبة للسلام للخروج عن صمتها ووضع حد لجرائم الاحتلال التركي وايقاف تغيير ديمغرافية عفرين، كما شدد على المُهجّرين للوقوف صفًّا واحدًا والتمسك بخيار المقاومة لتحرير عفرين.

(ل ش/ مـ)

ANHA