​​​​​​​′صوت الحقيقة يخيف الدّولة التّركيّة ويكشف جرائمها′

ندّد عدد من الصحفيين في إقليم الجزيرة اعتقال الشرطة التركية في باكور كردستان مراسلي وكالة موزبوتاميا ووكالة المرأة الذين عملوا لإظهار وقائع حادثة المعتقلَين اللّذين تم إلقاؤهما من الطائر المروحية من قبل الدولة التركيا, وأكّدوا بأنّ الدولة التركيّة لن تسطيع طمس هوية الصحفيين في كردستان.

الدّولة التّركيّة ضدّ إظهار صوت الحقيقة

اشارت مراسلة JIN NEWS في إقليم الجزيرة سورغول شيخو بأنّه ليست المرّة الأولى التي تقوم بها الدولة التركية بحملة الاعتقالات لمراسليهم في باكور كردستان وإغلاق مقرّاتهم وحظر مواقعهم الإلكترونية, وكان الهدف منها إخفاء الجرائم التي ترتكبها بحقّ الشعب الكردي في باكور كردستان وتركيا.

منوّهةً: "بأنّ الدولة التركيا دائماً تكون ضد الصحفيّين الذين يكونون صوت الشعب وصوت الحقيقة ويفضحون ممارساتها وجرائمها".

وبيّنت سورغول: "بأنّ المرأة الصحفية أو وكالات المرأة في باكور كردستان دائماً تكون المستهدف الأوّل من قبل الدولة التركيا لعملها بإخلاص والإصرار على إظهار حقيقة ما تعانيه المرأة والأطفال في ظلّ حكم الدولة والجرائم التي تمارس بحقّهم".

ونوهت سورغول بأنّ: "الدولة التركية تحاول طمس الهوية الصحفية في تركيا لتغطّي على جرائمها اللاأخلاقية واللاإنسانية التي ارتكبتها بحق الشعب الكردي، فنحن كصحفيات في شمال شرق سوريا سنظهر خفايا الدولة التركيا والجرائم التي ترتكبها بحقّ المرأة والأطفال في جميع أجزاء كردستان".

الدّولة التّركيّة لها سجلّ سيّئ من ناحية قمع الإعلام والصّحافة

ومن جهته ندّد مدير القسم العربي في وكالة فرات للأنباء ANF بشمال وشرق سوريا سلطان تمو قمع الصحفيّين واعتقالهم من قبل الدولة التركيا وقال: "فالدولة التركيّة بحسب لجنة حماية الصحفيين لها سجل سيّئ من ناحية قمع الإعلام والصحافة, آخرها كان حادثة اعتقال كل من الصحفيّين عدنان بيلن وجميل أوغور مراسلي وكالة ميزوبوتاميا ومراسلة جنّ نيوز شهريبان أبي والصحفية نازان سالا خلال المداهمة".

وبيّن تمو بأنّ السّبب الكامن وراء اعتقال الصّحفيين بباكور كردستان وتركيا هي أنّ: "الدولة التركيّة تخفي حقائق جرائهما ولا تسمح لأيّ صحفي بأنّ يكون عين الحقيقية أو نقل حقيقة ما يعيشه المجتمع التركي إلى الرأي العام".

وأكّد تمو بأنّه سبب اعتقال المراسلين من قبل الشّرطة التركية، لأنّهم نقلوا حقيقة ما يتعلّق بسروت تورغوت وعثمان شيبان، اللّذين تمّ اعتقالهما من قبل الجنود الأتراك في ناحية شاخ في وان وإلقاؤهما من طائرة مروحيّة.

وأوضح تمو بأنّ تركيّا وبحسب تقييم منظّمة حقوق الإنسان، تستخدم نفوذها وموقعها الاستراتيجي للإفلات من هذه الجرائم, فالنّظام الحاكم أو تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يمثّلان الفاشية بأعتى صورها وأشكلها.

وأشار تمو بأنّ الاحتلال التركيّ اعتقل حتّى الآن أكثر من 160 صحفيّاً وتم زجّهم في السّجون التّركيّة, بالإضافة إلى أنّها اغلقت حتّى الآن أكثر من 108 وسيلة إعلامية, وفصلت أكثر من 2000 صحفيّ وإعلامي في باكور وتركيا بتهمة الإساءة إلى الرئيس التركي أو إلى سياستها.

تركيّا ترتكب جرائهما في ظلّ صمت دوليّ

مذيع ومراسل فضائية روناهي تيفي آلان معيش قال: "إنّ حادثة إلقاء سروت تورغوت وعثمان شيبان من طائرة مروحية تم توثيقها من قبل المراسلين الّذين تم اعتقالهم يوم أمس, إضافة إلى ذلك أنّها تقوم بحملة الإبادة السياسية الواسعة التي تقوم بها الدولة التركيا بحجج وذرائع تاريخية منها مساندة شعب باكور كردستان والسياسيين لمقاومة كوباني".

وأشار معيش بأنّ الدّولة التركي لها تاريخ عريق ومليء بسياسة إبادة الشعوب ومحو وجود الكرد في باكور كردستان وتركيا واعتقال الصحفيّين والسياسيين، فتركيا وضمن الساحة الدولية تظهر نفسها بأنها دولة ديمقراطية، فإظهار تلك الجرائم أمام الرأي العام يشكّل خطراً على استراتيجيتها، خاصّة أنّها تؤثّر على حملاتها القمعيّة التي تقوم بها ضد الشعب الكردي, فالسجون التركيّة قد امتلأت بشكل كامل بعد أحداث انقلاب 12 أيلول من عام 2016.

وأكّد معيش بأنّ: "الدولة التركيّة تقوم بسياستها أمام أعين العالم, وأنّها لا تستطيع طمس الهوية الصحفية في كردستان باعتقالها للصحفيين في باكور كردستان, فصوت الحقيقة لا يعرف الحدود, فبالرغم من السياسات التي تمارس بحقّنا من قبلهم, سنناضل وسنرفع من وتيرة عملنا في جميع أجزاء كردستان الأربعة لإظهار حقيقة الجرائم التي ترتكبها تركيّا بحقّ الشّعوب".

ونوّه معيش في ختام حديثه إلى: "أنّ سياسة القمع ضد الصحفيين على يد الدولة التركي مستمرّ منذ تاريخ الدولة العثمانية حتّى يومنا هذا, فاستهداف الصحفيين من قبل تركيّا ليس في باكور كردستان فقط، فهو مستمرّ في شمال شرق سوريا أيضاً ,فاستهداف الصحفيين الذين رصدوا مقاومة سري كانية أكبر إثبات على ذلك, لإظهار صوت المقاومة فقدوا حياتهم إثر استهدافهم من قبل مرتزقة تركيّا وجرح عدد آخر, وهذا يثبت عداء الدولة التركيا للصحفيّين".

(إ)

ANHA