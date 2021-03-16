​​​​​​​′سنبقى في الساحات حتى الاستجابة لمطالبنا بالكشف عن صحة قائدنا أوجلان′

نشر ت أخبار عن صحة القائد عبد الله أوجلان من مصادر مجهولة الهوية، على مواقع التواصل الاجتماعي في الـ 14 من الشهر الجاري.

وكان آخر لقاء مع القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي من قبل محاميه بتاريخ 7 آب عام 2019، كما أجري آخر اتصال هاتفي معه نتيجة جائحة كورونا في الـ 27 نيسان عام 2020.

أثار انتشار هذه الأخبار قلق الشعب الكردي في روج آفا، ما أدى إلى نزول الآلاف إلى الساحات وتنظيم وقفات احتجاجية تطالب بالكشف عن صحة القائد.

نساء ناحية الدرباسية عبّرن عن قلقهن حول صحة في ظل عدم السماح لمحاميه وعائلته اللقاء به، وطالبن المنظمات الحقوقية بالكشف عن صحة القائد.

المواطنة عبير حسن تقول "نحن لا نعلم مصدر هذه الادعاءات، لكن كل ما يهمنا هو التأكد من صحة القائد عبد الله أوجلان".

وطالبت عبير بالكشف الفوري عن وضع القائد الصحي، والسماح لمحاميه وذويه باللقاء به وتابعت "نحن على أهبة الاستعداد لفعل أي شيء من أجل صحة القائد، سنبقى في الساحات نطالب بالكشف عن صحته حتى استجابة مطالبنا".

ونوهت عبير إلى أنهن سيحيين عيد نوروز "بروح اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان".

وبدورها قالت المواطنة عدلة مستو "سمعنا ادعاءات حول صحة القائد، لذا يجب السماح لمحاميه وذويه اللقاء به على الفور".

وحذرت عدلة مستو من أنه إذا أصاب القائد أي مكروه في سجن إمرالي "فإن مصير تركيا سيكون الدماء".

وختمت حديثها بالقول "لا حياة من دون القائد، لا حياة من دون القائد".

(هـ ن)

ANHA