​​​​​​​′نوروز عام 2021 يُبارك بروح انتصار غاري′

وتستمر فعاليات الاحتفال بعيد نوروز في ناحية درباسية، وفي هذا السياق، ألقيت خلال الاحتفالية عدة كلمات باركت نوروز عام 2021 على الشعب الكردي وعموم شعوب شمال وشرق سوريا.

الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطي، جهاد عمر، أكد أنهم سيحررون جميع مناطق شمال وشرق سوريا من الاحتلال التركي ومرتزقته، وتابع قائلًا: "نوروز هذا العالم مختلف، نحن نحتفل بروح انتصار المقاومة التاريخية التي أبداها مقاتلو الكريلا في جبال غاري".

من جهتها قالت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر عبدلله: "نستقبل نوروز هذا العام وقد حققنا مكتسبات كبيرة بفضل تضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أن تعيش شعوب المنطقة بسلام، لذا من واجبنا أن نحافظ على مكتسبات شهدائنا".

وبينت أن الأراضي التي تحررت بدماء الشهداء "نحن مصرون على حمايتها بكل إرادة"، وأكدت أن المرحلة التي تمر بها شعوب شمال وشرق سوريا هي "مرحلة مهمة وتاريخية" تتطلب منهم التكاتف والتلاحم وتوحيد صفوفهم في وجه الأعداء والفتن.

وأوضحت أن نوروز عام 2021 يجب أن يكون عام الحرية لجميع المعتقلين وعام الحرية للقائد عبدلله أوجلان.

وبعدها استمرت الفعاليات بإلقاء كلمة باسم أحزاب الوحدة الوطنية، ألقاها جمال حمو.

(كروب/ح)

ANHA