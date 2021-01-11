​​​​​​​′نحو 100 انتهاك بحق الصحفيين ومناطق مرتزقة تركيا تتصدر المشهد′

وقال المرصد السوري في تقرير وثّق فيه الانتهاكات بحق النشطاء والصحفيين السوريين، خلال عام 2020، إن عمليات التضييق على النشطاء والإعلاميين تتواصل عبر اعتقالات دورية ومساءلة ومنعهم من مزاولة أعمالهم وسط ضوابط صارمة توضع لهم، لاسيما في مناطق حكومة دمشق، ومناطق ما تسمى "الحكومة المؤقتة" في حلب والرقة والحسكة، إضافة إلى مناطق سيطرة ما تسمى "حكومة الإنقاذ" في إدلب التي تتصدر المشهد حاليًّا.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال عام 2020 أكثر من 98 انتهاك بحق النشطاء الإعلاميين والصحفيين ضمن مختلف مناطق السيطرة على الأراضي السورية، تمثلت بمساءلة وخطف واعتقال وتهديد، وتصدرت مناطق نفوذ مرتزقة "تحرير الشام" والمجموعات الأخرى المدعومة من الاحتلال التركي، المشهد بنحو 69 انتهاك، تلتها مناطق نفوذ حكومة دمشق بأكثر من 25 انتهاك.

ويستعرض المرصد السوري أمثلة عن تلك الانتهاكات في مختلف مناطق السيطرة، ففي 5/9/2020 قامت أجهزة حكومة دمشق الأمنية باعتقال الصحفي “كنان وقاف” في سجن طرطوس على خلفية تحقيق صحفي عن “وضع الكهرباء” نشره على أحد المواقع، إضافة إلى تعليقات اعتبرت مسيئة، انتقد خلالها عمل شركة الكهرباء في المحافظة.

وفي آب 2020 اعتقل مرتزقة "تحرير الشام" في بلدة آطمة شمالي إدلب، الصحفي الأمريكي “داريل لامونت فيلبس” وقد جاء اعتقاله عقب توقيف "توقير شريف" البريطاني الذي يقدّم نفسه على أنّه عامل إغاثة وقد تمّ تجريده من جنسيته، ويذكر أن فيلبس نشر مقابلة مع “راكيل هايدن بيست” زوجة شريف، التي اتهمت مرتزقة "تحرير الشام" باعتقال زوجها تعسفيًّا وممارسة التعذيب بحقه.

كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، نحو 15 عملية ومحاولة اغتيال خلال العام 2020 تركزت في مجملها ضمن إدلب والأرياف المحيطة بها ومناطق مرتزقة الاحتلال التركي، حيث تسببت تلك العمليات بمقتل 5 نشطاء وجرح آخرين.

(ي ح)